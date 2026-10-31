¡ÚLTIMO MINUTO! Mario “Mono” Osuna es TRAICIONADO por Julio Camejo y queda NOMINADO con riesgo de ser eliminado el próximo domingo en La Granja VIP

La tabla de nominación de La Granja VIP dio un giro inesperado pues esta noche se integró Mario "Mono" Osuna, durante la gala de este viernes 30 de octubre luego de la esperada dinámica de La Traición se modificaron los nombres y se confirma la lista de los Granjeros que podrían abandonar la competencia el próximo domingo.

Te puede interesar: Cómo VOTAR paso a paso en La Granja VIP; qué días abren y cierran las votaciones

El movimiento llega después de una semana complicada para los Granjeros ya que estuvo marcada por enfrentamientos, alianzas, discusiones, señalamientos y decisiones que dividieron a los equipos. Además, la atención estaba puesta en Julio Camejo, quien obtuvo un beneficio importante tras imponerse en el Juego de Salvación.

El jueves 29 de octubre el actor cubano consiguió salir de la zona de riesgo y quedó fuera de la Tabla de Nominados al salir victorioso durante el juego, por lo que obtuvo el poder de tomar una decisión que cambió el destino de uno de sus compañeros.

¿Por qué Mario "Mono" Osuna terminó en la Tabla de Nominados?

La decisión de Julio Camejo tomó por sorpresa al público, pues Mario "Mono" Osuna había logrado mantenerse fuera de peligro durante buena parte de la semana. Sin embargo, el beneficio obtenido por Camejo le permitió cambiar el rumbo de las nominaciones y colocar a Mario "Mono" Osuna en una situación complicada, en especial después de una "Traición en Cadena".

Cabe recordar que Julio consiguió la victoria en el Juego de Salvación después de enfrentarse a Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante. La jugada de Camejo también representa un movimiento importante en las estrategias de los equipos.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP tras La Traición de hoy 30 de octubre?

Con la incorporación de Mario "Mono" Osuna y la salvación de Natalia Alcocer la Tabla de Nominados sufrió una modificación antes de la próxima gala de eliminación por lo que finalmente queda conformada por Niurka, Kevyn Contreras "Bicolor", Mario "Mono" Osuna, Rafa Mercadante, Pablo Montero. Mario "Mono" Osuna tendrá que enfrentarse al voto del público para intentar permanecer una semana más dentro de la competencia.