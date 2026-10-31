Cuál es el origen de la palabra Halloween: de dónde proviene y qué significa

El próximo 31 de octubre se celebra una de las fechas más esperadas por muchas personas como lo es Halloween, pero que surgen un montón de preguntas e interrogantes alrededor de esta fecha. En este caso, se trata de Noche de Brujas y es especial porque se decorarán los hogares con adornos terroríficos, con la tradición de que los niños salgan a pedir dulces por el vecindario y otras decoraciones. Pero, el gran interrogante que surge es ¿cuál es el origen de esta palabra, de dónde proviene y qué significa?

Tal como lo mencionábamos, Halloween no es una fecha que celebra en todos los países del mundo, sino básicamente que solamente es en una parte y es que a diferencia de otras fechas, no es una celebración religiosa que puede estar ligado a algunos rituales, por lo que no es buen visto por un sector de la sociedad. A su vez, es una tradición decorar la casa, disfrazarse, ver películas de terror, y demás.

Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: ¿Rojos o Azules? Conoce qué equipo enviará a un atleta más al Duelo de Eliminación

Pero, si bien son muchas personas que celebran Halloween, la gran pregunta que surge es de dónde proviene, cuál es el significado de la palabra y a dónde hay que remontarse para esta celebración tan típica. Así que si antes de festejar Noche de Brujas, te vamos a compartir un poco acerca de dónde es esta clásica tradición.

De dónde proviene la palabra Halloween y qué significa

En primer lugar, debemos decir que Halloween proviene de Reino Unido, y esta palabra remite a la frase ‘All Hallows Eve’ o ‘All Sain’ts Eve’ que hace referencia a la ‘Víspera de Todos los Santos’ y que este nombre, se fue transformando hasta tomar la forma que lo conocemos actualmente, teniendo su origen en la influencia cristiana. Por otro lado, sus raíces se remontan al antiguo festival celta de Samhain, una celebración religiosa pagana que tenía lugar en el Reino Unidos, Irlanda y noroeste de Francia.

Cómo se festeja Halloween actualmente

Por otro lado, hay que decir que la influencia cristiana de Halloween comenzó en el siglo IV en Roma en donde se realizaban celebraciones de mártires y santos, por lo que se le atribuyó el ‘Día de Todos los Santos’ al 1° de noviembre. Y a lo largo de los años, esta celebración fue evolucionando, combinando tradiciones paganas para convertirse en una gran festividad y que dejó de conectarse con los muertos para pasar a ser algo lúdico.