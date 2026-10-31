¡ÚLTIMA HORA! Natalia Alcocer es salvada en el Viernes de Traición, una decisión que cambia toda la jugada en La Granja VIP

La decisión de Julio Camejo en el viernes de Traición iba a ser decisivo, ya que esto cambiaría totalmente la estrategia de los equipos en La Granja VIP. Después de escuchar las promesas de Kevyn "Bicolor" Contreras, Pablo Montero, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante, Natalia Alcocer es salvada de estar en la Tabla de Nominados, logrando estar otra semana más en el reality.

Ahora para los Granjeros que siguen en la placa, deben hacer todo lo necesario para pedirle a sus fans que voten por ellos, ya que con ellos podrán salvarse de ser eliminados del reality. Si quieres apoyar a tu Granjero favorito, entra AQUÍ para que vayas directamente al portal, en el que podrás dejar tus votos a quién tu quieras, pero no dejes pasar mucho tiempo para que no se cierren.

¿Por qué Niurka Marcos no pudo participar en el Viernes de Traición La Granja VIP?

Niurka Marcos fue la única Granjera que no pudo participar en las dinámicas del miércoles, jueves y viernes de la semana 8, debido a que fue sancionada al mostrar poco interés en el Duelo de Salvación, por lo que fue fijada a la Tabla de Nominaciones hasta el domingo.

Aunque la Granjera en repetidas ocasiones, detalló que su reacción en el circuito se debía a que no se encontraba bien del estomago, causándole cierto malestar, su explicación no fue suficiente para quitarle la sanción en la semana 8 de La Granja VIP.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

En La Gala del domingo en la semana 8, se dará a conocer quién es el Granjero o Granjera que será eliminado. Hasta el momento 8 Granjeros han sido eliminados, y una fue expulsada por sus acciones. Al final, la lista de participantes en La Granja VIP son los siguientes:



Ivonne Montero

Kevyn "Bicolor" Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernanda Lozada

Niurka Marcos

Daniela Alexis "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mario "Mono" Osuna

Julio Camejo

Pablo Montero

Por esas razones, no debes perderte el reality del domingo, el cual inicia a las 8 de la noche, dando a conocer quién deberá de despedirse de forma definitiva, perdiendo la oportunidad de llevarse el jugoso premio y trofeo.