Muere influencer a los 29 años: ¿quién era y qué le pasó?

De manera sorpresiva el mundo de la belleza en el entorno digital sufrió una pérdida fortísima en este cierre de 2025. En Asia se reporta que la influencer de 29 años murió desde el pasado 16 de diciembre, sin embargo la familia pidió total discreción y no se han dado a conocer los motivos de la muerte. Pese a eso, sus seguidores están recordando a Daddoa en las redes sociales.

¿Quién es la influencer Daddoa, fallecida a finales de 2025?

La nacida en 1996 fue una de las pioneras de la producción de contenido acerca de consejos de belleza y tips de maquillaje a mitades de la década de los 2010. Alcanzó la relevancia y reconocimiento continental e internacional en 2016, donde incluso firmó para producir su propia línea de productos para belleza.

Es considerada de las primeras influencers que comenzaron la propagación del K-beauty, lo cual incluso se convirtió en un movimiento cultural de alcance mundial. Ante eso, los seguidores de la creadora de contenido y estrella surcoreana se han mostrado consternados por la muerte de alguien tan joven y que parecía tenía una vida hermosa.

Parte de lo que causó bastante asombro para los que la conocen y los que no sabían de sus labores, es la transformación física que vivió la joven a lo largo de los años. Y es que precisamente hizo la belleza parte de su sello, pues bajó de peso y se convirtió en una modelo de internet, lo cual quería ser replicado por miles de personas en dicho país.

¿De qué murió la influencer Daddoa?

Los reportes internacionales simplemente indicaron que la joven murió el pasado 16 de diciembre. Por respeto a su familia guardaron silencio de los motivos del fallecimiento y pidieron a fanáticos y medios de comunicación no propagar información falsa sobre la situación respecto de la muerte de la estrella de internet. Sin embargo, sus fanáticos no han parado de ofrecer palabras de aliento a los seres queridos de la creadora de contenido y compartiendo mensajes de dolor por tan inesperada noticia en estos finales de 2025.