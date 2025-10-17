Muere influencer de belleza tras inhalar gas de la risa

Lo que comenzó como una típica actividad para reír un rato junto con los amigos, terminó en un caso fatídico. Y es que esta influencer terminó en el hospital tras inhalar “gas de la risa”. Pero lamentablemente el último lugar donde ella estuvo fue una cama de hospital, pues falleció tras complicaciones días después. Este es el lamentable caso de Amy Louise.

¿Quién es Amy Louise, influencer que inhaló gas de la risa?

Con tan solo 20 años, Amy se convirtió en la nota fatídica del día, pues lo que fue un rato de divertimento con sus amigos el 29 de septiembre, terminó con su deceso el pasado 2 de octubre. Ella y sus ya comentados acompañantes jugaban con óxido nitroso, llamado gas de la risa, para provocar complicaciones médicas que le quitaron la vida.

Esta noticia fue compartida por sus familiares a través del sitio GoFundMe, que es un espacio para pedir recursos para una causa específica. La chica se dedicaba al contenido de belleza y la familia anunció el deceso y pidió apoyo para los gastos funerarios.

¿Qué provocó el óxido nitroso en el cuerpo de la influencer?

Aunque evidentemente nadie esperaba que eso terminara así, el consumo de dicha droga recreativa hizo que se generaran coágulos en la sangre de los pulmones y el corazón de de Amy Louise. Su hospitalización ocurrió a finales de septiembre, sin embargo ella mismo indicó en su última publicación de Facebook que tuvo dolor en las piernas desde antes.

@manchesternews ⬆️CLICK LINK TO READ MORE⬆️ A heartbroken mother whose daughter passed away aged 20 is urgingly seeking to raise awareness of the dangers of laughing gas. Amy Louise Leonard, from Bolton, had been out with friends when she fell ill and had to be rushed to hospital. There she admitted to her mum that she had been taking nitrous oxide. Tragically, Amy died last week (October 2). RIP. #manchestereveningnews #warning #bolton #health ♬ Curious - Healing And Spirit Health & DJ Hoobidibbie

Posterior a eso, tuvo mareos, descompensaciones, no pudo caminar los últimos días de su vida y llamó a la gente que juega con el óxido nitroso a dejar de hacerlo. Sin embargo, tres días después fue que se anunció sobre su deceso, según medios internacionales. Con esto, sus fanáticos están consternados por lo ocurrido y ya comenzaron a dar mensajes de aliento a la familia, amigos y resto de seguidores que lloran la pérdida de la joven inglesa.