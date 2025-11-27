Murió un influencer fitness tras engordar intencionalmente para demostrar su método para bajar de peso

El influencer fitness Dmitry Nuyanzin, de 30 años, falleció después de someter su cuerpo a un drástico aumento de peso que formaba parte de un polémico reto que se impuso para demostrar un punto: superar los 100 kilos para después bajar rápidamente usando su propio programa de entrenamiento y dieta.

Muere influencer fitness tras engordar más de 30 kilos

Con el fin de documentar el proceso para sus seguidores, Dmitry comenzó a ingerir más de 10,000 calorías al día, sumando a su dieta comidas como pasta, pasteles, hamburguesas, pizzas y papas, lo que le permitió aumentar casi 30 kilos en poco tiempo con cierta facilidad.

Sin embargo, el peligroso reto también fue ofertado para sus seguidores, a los que les ofreció el equivalente a $2,500 pesos mexicanos a cualquiera que pesara más de 100 kilos y lograra reducir el 10 % de su peso antes de Año Nuevo usando su método.

Se sintió mal un día antes de su muerte

De acuerdo con medios locales, un día antes de morir canceló una sesión de entrenamiento, asegurando que no se sentía bien y que planeaba visitar a un médico. Dmitry Nuyanzin murió mientras dormía; para este punto ya contaba con un peso de 105 kilos.

Las autoridades informaron que la causa oficial de muerte fue un infarto, probablemente relacionado con el esfuerzo extremo al que sometió su cuerpo para alcanzar su objetivo de peso de una manera muy acelerada.

Reacciones y debate en redes

Esta lamentable noticia abrió un intenso debate sobre los riesgos que tienen ciertos retos que se exponen en internet. Además, de causar desinformación, ya que este influencer no contó con apoyo de un médico para realizar su experimento, simplemente sometió a su cuerpo a un estrés innecesario para alterar su peso y demostrar un hecho de forma algo absurda.

