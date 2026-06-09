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Muere papá de Alessandra Rosaldo, quien fue su manager en Sentidos Opuestos, a los 84 años

Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, fue su manager en Sentidos Opuestos y también de artistas como Napoleón. Murió a los 84 años de edad.

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|Crédito: Instagram. @alexrosaldo

Escrito por: Samantha Guzmán

La cantante Alessandra Rosaldo se encuentra de luto, al confirmarse la muerte de su padre, el manager y productor Jaime Sánchez Rosaldo. Tenía 84 años de edad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento y no hay comunicado oficial. Sin embargo, la noticia se ha confirmado a través de medios como Ventaneando durante la noche del 8 de junio y también en la cuenta oficial de Instagram de Sentidos Opuestos, dueto del cual era manager.

"Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir", escribieron Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán a manera de despedida profesional. "Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar".

El periodista de espectáculos Carlo Uriel informó mediante sus redes sociales que el deceso habría ocurrido el día lunes alrededor de las 6:30 P.M., y la causa sería un infarto cardiovascular, según fuentes cercanas a la familia.

La cuenta

Quién era Jaime Sánchez Rosaldo

Nacido en 1941, Jaime Sánchez Rosaldo fue un reconocido productor y se desempeñó como manager de Sentidos Opuestos, el dueto que catapultó a la fama a Alessandra junto a Chacho Gaytán. Sin embargo, la lista de artistas con quienes trabajó es muy amplia e incluye nombres como Lucero y Napoleón.

Como él mismo lo definía, se dedicó a "trabajar alrededor del talento de los demás". Era CEO de su propia empresa, de nombre StaR Talento y Arte.

El padre de Alessandra Rosaldo era activo en redes sociales, donde compartía actualizaciones de su trabajo y también impresiones personales. Su última publicación en Instagram es de noviembre de 2025, y se trata de una reseña de la adaptación cinematográfica de "Frankenstein" que dirigió Guillermo del Toro. "Gracias por escribir, producir y dirigir de manera magistral, lo que te te ha permitido arrastrarnos a placer por los más recónditos rincones y callejones del alma", escribió Jaime Sánchez Rosaldo.

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