Muere la princesa Astrid de Noruega dos días después del funeral de su hermano Harald V

Una vez más la familia real de Noruega vuelve a estar de luto luego de que se confirmara la muerte de la princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V. La infanta murió a los 94 años, apenas dos días después de haber acompañado a su familia en el funeral de Estado del monarca en Oslo.

Astrid dedicó buena parte de su vida a representar a la Corona y tuvo un papel importante durante los primeros años del reinado de su padre, el rey Olav V. Tras la muerte de su madre, la princesa Märtha de Suecia, asumió numerosas funciones oficiales y se convirtió en una figura cercana a la familia real noruega.

Su fallecimiento marca otro momento de profunda tristeza para la monarquía noruega, que apenas el pasado 9 de septiembre despidió al rey Harald V, quien murió a los 89 años después de más de tres décadas en el trono.

¿De qué murió la princesa Astrid de Noruega?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa exacta de muerte de la princesa Astrid, en sus últimos años presentó problemas de movilidad relacionados con su avanzada edad y en algunas de sus últimas apariciones públicas utilizó una silla de ruedas. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre la causa de su fallecimiento.

De igual modo se sabe que mediante redes sociales, la Corona la despidió con un mensaje lleno de tristeza: "Su Majestad el Rey ha recibido con gran tristeza la noticia de que la Princesa Astrid ha fallecido. La princesa falleció pacíficamente hoy viernes 11. septiembre, 94 años".

¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?

Astrid nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo, como segunda hija del entonces príncipe heredero Olav y de la princesa Märtha de Suecia. Era hermana mayor de Harald V y hermana menor de la princesa Ragnhild, quien murió en 2012.

Su labor de representación continuó durante buena parte de su vida. También estuvo vinculada con distintas causas sociales y organizaciones relacionadas con la infancia, la juventud y las personas con dislexia. En 1961 contrajo matrimonio con Johan Martin Ferner, con quien tuvo cinco hijos. Sin embargo, Ferner falleció en 2015.