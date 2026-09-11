Natalia Alcocer de La Granja VIP explica por qué se quitó los implantes del pecho: “La mejor decisión”

Los ratos libres en La Granja VIP Segunda Temporada están siendo la oportunidad perfecta para que los Granjeros compartan aspectos íntimos sobre su vida y se muestren en una faceta nueva. Y la que no ha desaprovechado el tiempo para platicar con los Granjeros, es Natalia Alcocer, quien habló sobre cómo fue que tomó la decisión de quitarse los implantes del pecho y por qué no se arrepiente de transformar su imagen.

"Entendí que mi cuerpo no necesitaba tener nada adentro y ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. Me reconstruyeron toda, fue por pura convicción, para no caer otra vez en la depresión", explicó la conductora de TV y confesó que le preocupaba presentar el síndrome de Asia.

¿Qué es el síndrome de Asía? El padecimiento por el que Natalia Alcocer quiso quitarse los implantes

De acuerdo con un artículo de la Sociedad Argentina de Mastología, se le conoce como síndrome de Asia al "Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes" y hace referencia a las reacciones autoinmunes del cuerpo ante una sustancia extraña al organismo, que en el caso de las prótesis mamarias, sería la silicona.

Aunque se han detectado casos de alteraciones derivadas de las operaciones estéticas, todavía falta analizar la relación exacta que tienen los implantes en alteraciones hormonales, problemas emocionales y cuestiones como la pérdida de cabello. Además, de momento no existen estudios o pruebas que puedan indicar qué tanta posibilidades hay de tener complicaciones tras las intervenciones quirúrgicas, justo como mencionó "La Vikinga" mientras Fer Lozada de La Granja VIP se mostraba intrigado con el tema.

¿Quién es Natalia Alcocer? Conoce a la polémica Granjera que está llamando la atención en La Granja VIP

Natalia Alcocer es una actriz, conductora, influencer y figura de realities. Oriunda de la Ciudad de México, a sus 37 años ha tenido participaciones en importantes proyectos. Es mamá de cuatro niñas y siempre define esta faceta como la preferida y la que la hace sentirse plena en todos los sentidos.