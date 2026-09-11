Cómo tejer una pulsera: 4 ideas sencillas y bonitas para usarlas todos los días
Es momento de hacer tus propios accesorios en casa. Descubre las mejores ideas para tejer pulseras paso a paso.
Tejer pulseras puede ser una forma muy sencilla de darle rienda suelta a la creatividad y crear accesorios personalizados para complementar cualquier look. Y una idea muy original y fácil de hacer es crear pulseras con distintos tipos de hilo, colores y diseños, perfectas para usarlas todos los días o regalar a tus personas favoritas.
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Cómo tejer una pulsera: 4 ideas sencillas y bonitas para usarlas todos los días
Para tejer pulseras en casa, hay ideas sencillas y bonitas que no tienen que ser un reto. Al contrario, practica poco a poco para cada vez hacerlos más profesional. Estas 4 ideas te encantarán para comenzar como principiante.
- Pulsera de hilo con nudos de colores. Reúne varios hilos de colores y córtalos del mismo tamaño; luego haz un nudo en uno de los extremos y comienza a entrelazarlos poco a poco. Puedes combinar dos o tres colores que contrasten para conseguir un diseño alegre y fácil de combinar.
- Pulsera de la amistad con hilo encerado. Si buscas una manualidad clásica y bonita, las pulseras de la amistad son una excelente opción. Solo necesitas varios hilos de colores y aprender el nudo básico para ir formando pequeñas figuras. Elige tus tonos favoritos y agrega un cierre sencillo para poder usarla todos los días.
- Pulsera trenzada con cuentas. Para darle un toque más llamativo al accesorio, puedes combinar hilo con pequeñas cuentas de colores. Primero realiza una trenza sencilla y, mientras avanzas, incorpora las cuentas en los espacios que prefieras. Al terminar, ajusta los extremos y tendrás una pulsera personalizada y muy fácil de combinar.
- Pulsera de varios hilos. Si eres más de trabajos minuciosos y que requieren de mucha concentración, entonces puedes crear una pulsera con varios hilos entrelazados para conseguir un diseño más elaborado. Prueba con diferentes combinaciones de colores y grosores hasta encontrar el estilo que más te guste. Al final solo tendrás que colocar un pequeño cierre o hacer un nudo para asegurarla.