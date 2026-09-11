Si tienes sillas viejas, posees un tesoro: así puedes reciclarlas para el hogar

Las sillas tienen como función principal permitir que una persona se siente en ella, cuando por algún motivo esto no se cumple pues terminan guardadas en algún lugar o en la basura.

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Si tienes sillas viejas o rotas pues tienes la posibilidad de reciclarlas con estas ideas creativas que te traemos aquí. Lo que podrás lograr es increíble y tendrá tu sello personal.

¿Cómo reciclar sillas viejas?

Materiales necesarios para reciclaje



Sillas de madera viejas

Lija, pintura y pinceles

Sierra, taladro, tornillos y cola de carpintero

Tablas de madera

Tubillones y arandelas

Macetas, almohadones o pizarra, según el proyecto

Realiza una cama para tu mascota

Paso a paso:

Vas a desarmar la silla para utilizar el respaldo y las patas como base. Arma un cajoncito con tablas para colocar un almohadón. Es importante que lijes bien y pintes del color que desees.

Agrega un colchón o manta para que tu mascota se encuentre cómoda y listo ya tienes una cama reciclada.

Esta es una opción.|Pinterest

Fabrica una mesa auxiliar con luz

Para este caso lo que debes hacer es usar un taburete viejo como base e incorporarle una lámpara de pie al costado. Debes asegurarte de fijar bien las estructuras con tornillos. Pinta todo a juego para obtener un mueble único.

Arma una mesita de noche reciclada

Otra idea genial es la de crear una mesita de noche. Para ello debes cortar la silla por la mitad, quitarle el nervio central y agregar una tabla. Lija y pinta correctamente de acuerdo con tus gustos. Obtendrás una mesita rústica y práctica, hecha por vos mismo.

Elige con creatividad.|Pinterest

Convertí el respaldo en una pizarra

Aquí tenemos una opción muy creativa por lo que para realizarla debes retirar el respaldo de la silla vieja. Luego pinta el respaldo de la silla con una pintura de pizarra negra o de colores. Esto debes colgarlo en el espacio que más utilidad tenga y listo.