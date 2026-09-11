Cómo hacer macetas con botes de leche en polvo: Tutorial DIY

Los botes de leche en polvo pueden ser útiles para hacer macetas y al mismo tiempo reducir los desechos domésticos por medio del reciclaje creativo.

Estos son los materiales ideales ya que cuentan con una estructura de aluminio rígida, un tamaño ideal y una gran profundidad que los convierte en los contenedores perfectos para albergar plantas.

Dejarlos arrumbados o tirarlos directamente al contenedor solo acelera la saturación de los vertederos, cuando en realidad pueden ser el nuevo hogar de tus plantas favoritas.

Máxima velocidad para conseguir la poderosa presea del Exatlón.

¿Cómo hacer macetas con botes de leche en polvo?

Transformar estas latas industriales en maceteros decorativos con aspecto premium es un proceso sencillo y no necesitas herramientas pesadas. Con técnicas básicas de pintura o revestimiento orgánico, puedes eliminar por completo su apariencia comercial y dalres un look escandinavo, rústico o vintage.

Perforación de drenaje

Voltea el bote de leche vacío e impecable. Utiliza un martillo y un clavo grueso para hacer de 4 a 5 agujeros en la base de aluminio; esto garantizará que el agua corra libremente y las raíces de tu planta no se pudran.

Reutiliza tus botes de leche para hacer macetas recicladas|Pinterest

Remoción de óxido y bordes

Lija suavemente el borde superior donde iba la tapa para eliminar cualquier aspereza filosa. Si deseas un look rústico, puedes dejar el metal expuesto.

Personalización estética

Si lo deseas, pinta el exterior del bote con pintura acrílica mate en tonos neutros y usando una esponja para dar textura. Si prefieres un estilo bohemio, envuelve toda la lata con hilo de yute grueso de abajo hacia arriba, asegurándolo firmemente con silicón caliente.

Decora las latas de leche y dales una nueva oportunidad como macetas en tu jardín|Pinterest

El truco de la tapa

No tires la tapa de plástico, lávala bien y colócala debajo de la base de lata. Funcionará como el plato recolector que capturará los excesos de agua cada vez que riehues tu planta, protegiendo tus muebles de manchas.

Plantado final

Coloca una capa delgada de grava o piedras pequeñas en el fondo del bote para optimizar el drenaje. Llena el espacio con sustrato nutritivo y siembre especies de raíces medianas como suculentas, cactus, cunas de Moisés o hierbas aromáticas.

