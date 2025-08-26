FOTOS | Selena Gomez disfruta despedida de soltera en Los Cabos antes de su boda con Benny Blanco

Selena Gomez está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida. La cantante y actriz decidió poner pausa a sus múltiples proyectos para celebrar un momento único: su despedida de soltera. El destino elegido fue Cabo San Lucas, donde disfrutó de un fin de semana íntimo y relajado en compañía de sus amigas más cercanas.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a la estrella feliz, natural y sin maquillaje, disfrutando del mar y del sol mexicano. Su look playero sencillo y fresco dejó ver que quiso vivir esta experiencia de manera auténtica y sin lujos exagerados, en sintonía con el estilo personal que ha mostrado en los últimos años.

Una despedida de soltera sencilla y con estilo

Durante la celebración, Selena fue vista en un yate acompañada de su prima Priscilla DeLeon y de sus inseparables amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López. Alejada de las grandes fiestas, la cantante apostó por una atmósfera íntima con risas, buena música y la complicidad de su círculo más cercano.

ver fotos Fotos de la despedida de soltera de Selena Gomez Fotos de la despedida de soltera de Selena Gomez

Con un traje de baño negro de una prestigiosa marca norteamericana y una enorme sonrisa, se mostró relajada y en paz. Más tarde, fue captada con un atuendo cómodo y chic: pantalones blancos semitransparentes, botas marrones y lentes oscuros, un look que reforzó el aire casual de la celebración.

Lo que se sabe de la boda con Benny Blanco

Aunque la pareja aún no revela la fecha exacta, fuentes cercanas aseguran que Selena y Benny Blanco se casarán en septiembre en Montecito, California. Será una ceremonia privada, de bajo perfil y con medidas estrictas de seguridad para mantener la intimidad.

Los novios planean integrar tradiciones personales y familiares, como postres con la receta de la abuela de Selena y un baile especial con su abuelo. Todo apunta a que será un enlace alejado de la ostentación, con detalles únicos que reflejan el estilo relajado y auténtico de la cantante.

