Así quedaron impactados los hijos de Silvia Pinal al descubrir la millonaria herencia que dejó la actriz

Silvia Pinal, una de las máximas figuras del espectáculo mexicano, no solo dejó un legado artístico, también una herencia que tomó por sorpresa a sus hijos. Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán quedaron impactados al descubrir la cantidad de dinero que la actriz había ahorrado y administrado durante su vida.

La revelación fue hecha por Efigenia Ramos, asistente personal de la diva durante más de tres décadas. Ella confesó que los descendientes de Pinal no tenían idea de la magnitud de la fortuna de su madre, ya que era la única encargada de manejar sus cuentas y movimientos financieros.

Silvia Pinal, una mujer organizada y previsora

De acuerdo con Ramos, la sorpresa de los hijos de la actriz fue evidente cuando recibieron los reportes financieros. Siempre pensaron que su madre no tenía grandes recursos, sin embargo, comprobaron lo contrario. “Se impactaron mucho porque no lo sabían”, aseguró.

La asistente resaltó que Pinal fue una mujer meticulosa con su patrimonio, y que a lo largo de su carrera artística siempre supo cómo resguardar su dinero. Esa disciplina financiera permitió que su herencia resultara más cuantiosa de lo que muchos habrían imaginado.

El vínculo entre Silvia Pinal y su asistente

Efigenia Ramos comenzó a trabajar con Silvia Pinal en 1990, tras una etapa en la política. Su relación profesional pronto se convirtió en una mancuerna sólida que se extendió por más de 35 años. Además de ser su mano derecha en temas laborales, Efigenia se convirtió en alguien muy cercano a la familia.

La lealtad y la confianza que Pinal depositó en Ramos hicieron posible que esta administrara con éxito sus cuentas personales. Hoy, la herencia de la actriz refleja no solo su éxito en los escenarios, sino también su inteligencia para preservar el fruto de su esfuerzo.

