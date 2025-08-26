Emiliano Aguilar no para y sigue atacando a su papá diciendo que Pepe Aguilar siempre tuvo favoritos

El hijo mayor de Pepe Aguilar de nueva cuenta saltó al ruedo para confrontar a su papá después de días donde estuvo insinuando (de manera muy clara) que expresaría una opinión polémica en contra de uno de los charros más importantes de la escena musical. Por ello, Emiliano Aguilar hizo eco al decirle mentiroso a su papá.

¿Por qué Emiliano Aguilar sigue enfadado con su padre?

El Instagram del hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño estuvo varios días anunciando que iba a hablar en contra de su papá, pues en esta red social compartió un fragmento de la entrevista que Pepe tuvo con Pati Chapoy. Y después, empezó a subir cuestionamientos muy evidentes que hacían referencia a todo lo que su papá hizo a lo largo de los años, que marcaban una tendencia de menospreciarlo a él.

Por ello, esto compartió con sus seguidores: “Si ustedes tuvieran un jefe que tuviera los recursos para quedarse en los hoteles más pasados de lanza, díganme ustedes cómo se sintieran si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que existe en cualquier lugar donde lleguemos… en el hotel más lujoso que hay…. y a mí me mandan a un Holiday Inn… a un motel con los trabajadores”.

¿Emiliano Aguilar ha visto a su papá recientemente?

No, según lo dicho por la entrevista de Pepe Aguilar en aquella exclusiva con Ventaneando, Emiliano lleva un par de años que no se dirige con su papá. Incluso, en un video subido hoy, dijo que nunca ha hablado mal de su padre, pero este se metió con su mamá. Es decir, defendió a su mamá ante estos comentarios que se expusieron hace tiempo. Pero él vio la necesidad de salir a desmentir todos los rumores a su alrededor, incluso se también tuvo que defenderse de personas que le comentaron que se estaba colgando de la fama de la dinastía Aguilar… de la cual él está completamente alejado.

