Muere Shamel Alejandra, una ex reina de belleza, en un accidente de auto

Shamel Alejandra fue una reconocida ex reina de belleza de Ecuador. El público la recuerda por ser una mujer hermosa y por tener un gran carisma que proyectaba a la gente, logrando obtener una fuerte popularidad en su país. Incluso, fue considerada la mujer más bella de El Empalme, una población ecuatoriana.

Lamentablemente, hoy el mundo de la belleza está de luto, puesto que se anunció la muerte de la celebridad durante un accidente de auto. La noticia ha causado un gran golpe en la población que llegó a verla desfilar en importantes pasarelas. Te contaremos todos los detalles al respecto.

¿Cómo ocurrió el accidente en donde estuvo involucrada Shamel Alejandra?

En medios locales de Ecuador fácilmente se ha difundido el video del accidente de auto que vivió la ex reina de belleza. Se menciona que Shamel Alejandra se encontraba en el interior de una camioneta blanca, la cual iba manejando, quien estaba acompañada de su esposo.

Los hechos ocurrieron en la vía de El Empalme a Blazar el viernes 5 de septiembre, donde se muestra que la camioneta se impactó frontalmente con otro vehículo. Ambos coches terminaron con fuertes impactos e inmóviles en la vialidad.

Lamentablemente, Shamel murió al instante por el impacto, mientras que hubo 6 personas heridas que rápidamente recibieron atención médica y fueron trasladados a hospitales para ser atendidos. La noticia se dio a conocer apenas el 9 de septiembre.

¿Qué dijeron las autoridades tras la muerte de Shamel Alejandra?

Aunque ya se cuenta con imágenes que muestran el accidente de auto, las autoridades explicaron que ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes al respecto, para poder entender que provocó el accidente y si hubo algún responsable.

Aun así, el Gobierno de El Empalme publicó una nota de condolencia, donde lamentaba el fallecimiento de Shamel Alejandra, además de enviar sus condolencias a familiares y amigos que están sufriendo la pérdida de la ex reina de belleza. Tanto otras celebridades como sus seguidores han compartido su luto ante el fallecimiento de la mujer, recordando su forma de ser y la gran alegría que transmitió.