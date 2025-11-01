El disfraz de Halloween más polémico de 2025: CANCELAN a famosa actriz y dicen que su propuesta fue “asquerosa”

Para quienes amamos Halloween, hay un encanto indescriptible en admirar los disfraces que cada año lucen las celebridades. En Estados Unidos, este año un disfraz se robó toda la atención pero no por fascinar a todos, sino por causar polémica y hasta indignación: la actriz Julia Fox se vistió como Jackie Kennedy en el día que su esposo, John F. Kennedy, fue asesinado en 1963.

Julia Fox, “cancelada” por su disfraz de Jackie Kennedy

Como recopila Deadline, Julia Fox asistió a un evento con un disfraz de Jackie Kennedy, ex primera dama de Estados Unidos. Específicamente, eligió el mismo atuendo que Jackie usaba el día en que su esposo, John F. Kennedy, fue asesinado; además, le añadió manchas de sangre a la ropa.

Este disfraz de Halloween le provocó muchas reacciones negativas en redes sociales e incluso el nieto de Jackie Kennedy, Jack Schlossberg, opinó. “Julia Fox glorificando la violencia política es asqueroso, desesperado y peligroso”, escribió en X (antes Twitter).

En respuesta, la actriz escribió un mensaje en su cuenta de Instagram. “No es un disfraz, es una consigna. Cuando su esposo fue asesinado, ella se negó a cambiarse sus prendas manchadas de sangre, diciendo: ‘quiero que la gente vea lo que hicieron’”. Así comienza lo que Julia escribió.

La actriz describió el contraste entre el elegante traje y la sangre como “belleza y horror. Elegancia y devastación”. También dijo que la decisión de Jackie Kennedy de no cambiar de ropa había sido de extraordinaria valentía. “Fue protesta y luto al mismo tiempo. Una mujer usando su imagen y gracia para exponer la brutalidad”.

La publicación donde Julia Fox escribió su mensaje tiene los comentarios desactivados. No obstante, en redes sociales las opiniones sobre su atuendo siguen siendo divididas.