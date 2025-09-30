Famoso villano de telenovelas se encontró con ovni afuera de su casa. Esta es su aterradora historia

Aunque hoy en día permanece alejado de la actuación, Sebastián Ligarde es muy recordado como un destacado villano de telenovelas, principalmente a finales de los ochenta y durante los noventa. También ha creado una fiel comunidad en redes sociales, con quienes comparte covers realizados por él mismo, opiniones, recuerdos y anécdotas cotidianas.

En su cuenta de Instagram, Sebastián Ligarde relató un encuentro con lo desconocido que tuvo afuera de su hogar. A él no le dio miedo y le intrigó bastante, pero mucha gente se hubiera puesto muy nerviosa o hasta aterrada en su lugar.

Sebastián Ligarde narra encuentro con un ovni afuera de su casa

El actor explicó que se encontraba en su casa, ubicada en el estado de Texas. Era alrededor de las 3 de la tarde y el día estaba nublado. De pronto, con mucha urgencia su esposo, Jorge López Lira, le gritó desde la entrada de coches que saliera rápido a ver algo.

Sebastián salió corriendo y lo primero que llamó su atención fueron unos halcones que volaban hacia arriba. “De repente veo un objeto rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento, y una velocidad continua”, narró.

El intérprete describe al objeto alargado y con forma de espiral, además de tono plateado. “Daba ligeros giros, cuando lo vi dije: ¿de qué viene agarrado? Arriba no había nada, y dije: esto tiene propulsión”.

Sebastián pensó que el objeto iba a caer en la calle donde vive, pero en realidad cayó en el bosque que está enfrente; calcula que aterrizó a unos 25 metros, inmerso en la naturaleza.

“Yo no me meto ahí porque hay muchos animales salvajes y típicos del lugar, hay hasta pumas”, explicó, pues en ese tipo de zonas boscosas no se puede acceder sin vestimenta adecuada y protección.

Su respuesta más racional, contó Sebastián Ligarde, es que quizá fuera un pedazo desprendido de un satélite. Si no, “la otra es que los ovnis no nada más se ven en la noche”.