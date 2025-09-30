Asesinan a Micky Hair en Polanco y estas son las crudas imágenes que se filtraron

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en Instagram como Micky Hair, fue asesinado en un ataque armado directo. El crimen del estilista de celebridades conmocionó a todo el medio debido a que las imágenes y videos del momento circularon en redes muestran una escena imposible de olvidar.

Era lunes 29 de septiembre por la noche en la Ciudad de México, y mientras Masaryk seguía envuelta en su bullicio habitual, una noticia paralizó al mundo de la belleza y las redes sociales: el famoso estilista había sido asesinado frente a su propio salón.

🕊️ Mataron a Miguel de la Mora, reconocido estilista y fundador de Micky's Hair Salón, frente a su establecimiento en Avenida Presidente Masaryk, #Polanco, CDMX.



Reportes detallan que los responsables del ataque huyeron a bordo de una motocicleta. Ya había denunciado amenazas. pic.twitter.com/Nu8T5IJLG4 — Que se sepa MX (@quesesepamx) September 30, 2025

Aunque las autoridades todavía no han confirmado su nombre de forma oficial, las pistas son contundentes: la vestimenta de la víctima coincidía con la que él mismo había mostrado horas antes en sus historias, y la edad que dio la SSC (28 años) era la misma que él había celebrado recientemente en sus redes. Asimismo, el periodista Carlos “C4" Jiménez confirmó que se trataba del especialista.

¿Qué se ven en los videos que se filtraron del ataque a Micky Hair?

Las imágenes que circularon después del ataque son difíciles de digerir. En ellas se ve el cuerpo de un joven tirado sobre el pavimento, justo frente a la entrada del salón que él mismo construyó. Hay rastros de sangre en la acera, gritos de fondo, y una ciudad que por un momento parece haberse detenido.

La persona asesinada anoche en Polanco es Miguel Ángel De La Mora Larios, estilista de famosos en Micky’s hair Masaryk, ubicado en Moliere y Masaryk.

Hasta el momento se maneja un ataque directo y no hay reporte de personas detenidas.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/IXH8go47mo — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 30, 2025

Muchos videos fueron bajados rápidamente de redes, pero no faltaron las cuentas que los replicaron una y otra vez. Algunos muestran la llegada de ambulancias, el acordonamiento de la zona y los gestos de incredulidad de quienes estaban cerca.

La crudeza del material dejó sin aliento a sus clientas, colegas y seguidores, que apenas unas horas antes lo habían visto sonriendo en stories.

Ver esa escena, en una avenida tan visible y transitada como Masaryk, hizo que el caso explotara de inmediato en medios y redes. Nadie entendía cómo algo así podía pasar a plena luz, frente a decenas de personas, y contra alguien tan querido.

¿Quién mató a Micky Hair?

Las primeras versiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron a Micky, dispararon de forma directa y huyeron sin llevarse nada.

(Instagram @micky_hair_salon) Micky Hair habría sido asesinado frente a su negocio en Polanco.

Desde entonces, la Fiscalía capitalina está investigando y revisa cámaras de vigilancia mientras recopila peritajes. Aunque hay mucho material circulando, hasta el momento no se ha reportado a ningún detenido.