¿La hija de Adela Noriega? Esta mujer es idéntica y muchos aseguran que su mamá es la actriz

En junio pasado Adela Noriega volvió al foco mediático por los rumores respecto a su fallecimiento, aunque ella sin salir a declarar nada, se aseguró que todo fue una noticia falsa. En ese sentido, vuelve a los comentarios en redes sociales gracias a una actriz joven que incluso ya salió a declarar al respecto. Por ello, aquí se explica quién es Ambar Arriaga, la hija perdida de la famosa actriz de telenovelas.

¿Quién es la hija perdida de Adela Noriega?

Ambar Arriaga se presume como una joven actriz en sus redes sociales como TikTok. Por alguna razón los internautas la encontraron y le comentaron que se parece a la estrella de novelas de finales de la primera década de los 2000. Ante eso, ella contestó un video haciendo referencia a rumores de años pasados, donde decían que la propia Adela Noriega era mamá de Peso Pluma.

Incluso, su último video es aclarando algunas circunstancias de comentarios negativos (amenazas de muerte incluidas) surgidos de la peculiar situación con la actriz Adela. Ante eso, el nombre de esta personalidad volvió a ser mencionada gracias a Ambar Arriaga, que probablemente pueda tener un empujón gracias a esta particularidad.

¿Por qué Adela Noriega se alejó de la actuación?

Esa es una de las grandes preguntas que surgieron en el medio desde hace años. Y es que la actriz fue una de las más reconocidas del medio, sin embargo tras su última telenovela estrenada en 2007, Adela Noriega se alejó completamente de las cámaras y no volvió a hacerse presente hasta este día.

¿Es cierto que Adela Noriega está enferma?

La realidad es que no existe información de primera mano del presente de la actriz. Hoy ella tiene 55 años y aunque se ha indicado que está enferma e incluso la dieron por muerta a mitades del presente año, no hay información fidedigna de su estado de salud. Todo se basa en rumores que surgen de vez en cuando.