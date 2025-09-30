Esta fue la última publicación del estilista de Ángela Aguilar antes de ser asesinado

Las redes sociales han sido sorprendidas, puesto que se dio a conocer la muerte del estilista de Ángela Aguilar, quien también era un reconocido influencer en sus portales oficiales y fue asesinado en una reconocida zona de la CDMX. Situación que las mismas autoridades siguen investigando para conocer los hechos.

Antes de morir, el joven en sus redes sociales dejó una última publicación. Es así que te detallaremos qué fue lo último que subió el creador de contenido en su perfil oficial. Conoce todos los detalles sobre la situación.

¿Qué publicó Micky Hair antes de ser asesinado?

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido en las redes como Micky Hair, se destacaba por ser un empresario que tenía un sólido negocio de salones de belleza, espacio al que acudieron varias celebridades para recibir la mejor atención y obtener melenas envidiables.

Antes de ser asesinado el estilista de Ángela Aguilar, Miguel había subido una importante dinámica para sus seguidoras. En la última publicación, cuenta a sus usuarias que se acercaba un “giveaway más lujoso del año”, en el que ofrecía un servicio completo para el pelo, masajes, faciales, maquillaje profesional y diseño de color.

Para participar, se solicitaba que las usuarias hicieran ciertos pasos, donde deben dar “like” al post, seguir las cuentas de los salones de belleza y seguir a la influencer Priscila Escoto, así lo menciona la última publicación. Permitiendo que varias usuarias puedan disfrutar de los servicios que ofrece el establecimiento.

¿Cómo murió Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar?

La muerte de Miguel Ángel de la Mora, ha provocado una gran preocupación por el público y las clientes de su estética, puesto que solía recibir a reconocidas celebridades, además el establecimiento se ubicaba en una de las zonas más lujosas de la CDMX.

La Fiscalía de la CDMX, explica que el estilista de Ángela Aguilar fue asesinado afuera de su negocio, el cual se ubicaba en Presidente Masaryk. Donde dos hombres bajaron de una motocicleta para disparar directamente al influencer, los responsables huyeron y al momento no se cuenta con ningún detenido. Situación que preocupa a los comerciantes y la población, puesto que es una de las zonas más lujosas y exclusivas de la metrópoli.