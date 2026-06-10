¿DPR IAN cancelará su presentación en Monterrey por el Mundial 2026? El idol de K-pop asegura que priorizará su salud mental

En las últimas horas, los fans del K-pop han comenzado a encender las alertas, pues el seguidor de DPR IAN ha preocupado a sus fans, tras darse a conocer que el idol prioriza su salud mental. De acuerdo con lo señalado por el artista surcoreano, el cuidar de su salud mental le ha provocado especular sobre su participación en compromisos cercanos, en donde se podría incluir su esperada presentación en Monterrey.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Que se sabe sobre las declaraciones de DPR IAN?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, fue mediante una transmisión en vivo, en donde el artista compartió que se encuentra atravesando una compleja etapa personal, la cual lo ha mantenido sumergido en el agotamiento emocional, la depresión y en constantes conflictos internos que se han intensificado en los últimos meses.

Es debido a esta constante asociación que DPR IAN ha tomado la decisión de cancelar el álbum en el que se encontraba trabajando y ha comenzado a reorganizar por completo sus prioridades para enfocarse en su recuperación y bienestar. Esta decisión es importante debido a que algunas de las canciones ya se encontraban terminadas y ahora los fans especulan que lleguen bajo un formato digital, pues el artista no se encuentra en condiciones de llevar adelante el total de la producción.

¿Cuál es el mensaje que dio DPR IAN a sus seguidores?

Durante la transmisión en directo que encendió las alarmas entre sus fans, el idol del K-pop DPR IAN, declara un importante mensaje para sus fans: “Protege tu paz”, en donde dejo en claro la importancia de reconocer cuando el cuerpo y la mente piden paz, por descanso, y sobre la importancia de pedir ayuda.

¿DPR IAN cancelará su presentación en Monterrey, México?

A pesar de la preocupación creciente por los fans del Idol, durante su mensaje, DPR IAN señaló que, antes de iniciar su descanso y cuidado de la salud mental, SÍ cumplirá con sus compromisos previos agendados para Corea del Sur, Yakarta y México, por lo que se espera que el cantante dé su presentación en Monterrey.