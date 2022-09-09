Antonio Rosique habla de la posibilidad de ser padre durante su estancia en Exatlón.

Luego de unas largas vacaciones por el estreno de la tercera temporada de Survivor México, Antonio Rosique ya está preparando las maletas para regresar a las playas de República Dominicana, donde muy pronto vamos a tener una nueva edición de Exatlón México.

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Ahora sorprendió con sus declaraciones a la cámara de Ventaneando, pues Antonio Rosique reveló todo lo que está dispuesto a hacer en la nueva temporada y la forma en que va a estar intercalando su tiempo entre Exatlón México y el Mundial de Qatar 2022.

Voy a estar haciendo cosas también para el mundial de futbol, pero prioritariamente pues, mi compromiso es cargarme el Exatlón encima para recorrer 8 o 9 meses siendo el guía de una nueva generación de atletas. Y, después iré con todo a un All-Star

Antonio Rosique habla sobre la posibilidad de ser padre.

Hace unas semanas, Carlos Guerrero reveló que durante su estancia en Survivor México recibió la noticia de ser padre, por lo que Antonio Rosique habló sobre la posibilidad de que la historia se repita.

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