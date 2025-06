Pepe Aguilar y su música de rock; el cantante revela su etapa más rebelde

Al tener una larga trayectoria y además surgido desde una dinastía tan importante dentro de la industria musical, el hoy jefe de la familia de charros tuvo alguna etapa donde incursionó en el rock. Sin embargo, él cuenta que a pesar de los advertimientos de su padre, él lo intentó y la situación no salió tan bien. ¿Por qué Pepe Aguilar no probó más en el rock?

Es normal que los artistas incursionen en diferentes géneros musicales. Eso se debe a la necesidad de responder a un crecimiento o expansión artística o incluso a lo que pide el mercado. El claro ejemplo son los corridos y cómo artistas de todo tipo han trabajado con los exponentes de este subgénero, sin embargo el rock fue algo que no dejó bien parado a Pepe. ¿Qué platicó de esto con Pati Chapoy?

¿Qué tan grande fue el fracaso de Pepe Aguilar en su etapa como rockero?

La duda de nuestra querida Pati fue directa, ¿qué pensabas al incursionar en un género como el rock? siendo que Aguilar venía de una familia de charros. Esto respondió el artista de 56 años al confirmar que tenía que ver con una búsqueda de identidad: “Estaba actuando congruentemente con lo que sentía. Yo crecí idolatrando a las bandas de rock. Mi hermano que era mi ídolo… escuchaba rock y yo también lo hacía”.

¿Qué opinaron sus padres de esta etapa e intento de tocar rock and roll? Pepe Aguilar respondió: “No les gustó mucho. Mi mamá no opinó… era muy barco mi mamá. Mi papá me dijo, yo creo que no hay mucho mercado para lo que estás haciendo… Y tenía razón, tronamos como ejotes”.

¿Qué edad tenía Pepe Aguilar cuando intentó incursionar como artista de rock?

La influencia de la música rock fue tan grande, que el artista mexicano trabajó, compuso y armó sus presentaciones. Sin embargo, a los 19 años vio cómo su dinero se esfumó, cayendo solo… tal como su padre le advirtió.

“Perdí todo mi dinero, pero fue una gran lección. Creí que la gente iba a ir solo porque mi papá llenaba los lugares. Yo me sentaba a llorar en cada uno de los lugares donde nos presentábamos porque sabía que estaba perdiendo dinero. Y mi papá no me rescató para dejarme aprender solito”.

