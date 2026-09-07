Estefanía Villarreal enciende las alarmas tras publicar preocupante mensaje en redes sociales: “Ya no puedo más”

Estefanía Villarreal enciende las alarmas de sus seguidores y seres cercanos tras publicar un alarmante mensaje vía redes sociales. La actriz de 39 años tomó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre una fuerte crisis de depresión y ansiedad. Esto es todo lo que se sabe al respecto.

También te puede interesar: OFICIAL; lista DEFINITIVA de todos los GRANJEROS que serán parte de La Granja VIP Segunda Temporada

¿Qué le pasó a Estefanía Villarreal? Esto es lo que se sabe tras el preocupante mensaje que publicó en redes

El pasado domingo, 6 de septiembre, la actriz compartió un mensaje sobre su salud mental vía Instagram. A través de este, la celebridad se pronuncia de manera abierta sobre su lucha contra la depresión y ansiedad, mismo que ha sido interpretado como un llamado de ayuda.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, se lee en el escrito.

| Crédito: Instagram (@estefaniavillarrealvillarreal)

Si bien no se han dado a conocer más detalles al respecto, la publicación ya se ha vuelto viral. Desde su publicación, colegas en la industria del espectáculo y su público no han dudado en mandar diversos mensajes de apoyo, además de externar su preocupación y exigir que la artista reciba la atención que necesita. Dicho esto, no queda más que esperar a que haya alguna actualización.

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal es una reconocida actriz mexicana. Oriunda de Monterrey, Nuevo León, la artista de 39 años hizo su debut en la pantalla chica en una reconocida telenovela de 2004. Desde entonces, ha sido parte de diversos melodramas en la televisión, así como series y películas mexicanas. También fue parte del grupo musical Reina de Corazones.

Esta fue la última publicación de Estefanía Villarreal en redes, previo a su mensaje

La última publicación de Estefanía Villarreal en redes sociales - previo al preocupante mensaje sobre su salud mental - se realizó el pasado 22 de agosto y se trató de un par de carruseles en los que compartió parte de su rutina y su día a día.