Video: Influencer es funada por llevar a su perro al Flow Fest

El Flow Fest es un importante evento musical en la CDMX, un festival que se encarga de juntar a todos los cantantes más importantes del reggaetón. Año con año logra reunir a varios usuarios que desean ver a sus cantantes favoritos, buscando sacar todo el flow.

Sin embargo, en la reciente edición que se realizó, una influencer fue fuertemente criticada, puesto que llevó a su perro al evento, generando gran indignación entre los usuarios que han visto el video del canino en el festival de música.

¿Qué pasó en el Flow Fest?

El 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo el Flow Fest, evento en el que se presentaron cantantes como Don Omar, Nicky Jam, Myke Towers, J Balvin, Young Miko, Bellakath, y más. Al que acudieron miles de jóvenes para disfrutar de la amplia cartelera de presentaciones.

Sin embargo, las redes se han encendido al ver que una supuesta influencer llevó a un perro al reconocido festival, generando una ola de críticas al respecto. La vemos a ella portando una chaqueta dorada y en una de sus manos sostiene la correa del can.

Aunque a simple vista parece que tiene unos audífonos especiales para contrarrestar el ruido, no están bien colocadas en sus orejas. Dentro del video viralizado, podemos ver los siguientes comentarios:

Ya me imagino el ruido y pobre animalito

Pobrecito el estrés que debió de tener

Si supiera que ellos escuchas varias veces más fuerte que nostros.

No obstante, hubo otros comentarios que defendieron a la influencer desconocida, resaltando que podría tratarse de un perro de apoyo y que ellos están entrenados para eso, además de que debieron de ser aprobados por doctores para acudir a esos eventos.

¿Qué tan sensible es el oído de los perros?

No olvidemos que los perros tienen una importante capacidad auditiva, logrando identificar sonidos a grandes distancias. Se estima que su rango de audición es de 10 mil a 50 mil Hz, siendo el doble del humano. Aunque es algo que les ayuda en su instinto, también los pone en riesgo, ya que ruidos muy fuertes ellos lo pueden percibir.

Por esa razón, ellos al escuchar estruendo o pirotecnia, salen despavoridos o experimentan momentos de mucho estrés, debido al ruido que les genera. Ahora imaginemos en un concierto o en el Flow Fest, donde los niveles son tan altos que pueden afectar la audición del humano.