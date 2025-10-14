Estos son los años que pasaría en prisión Ricardo Pérez tras ser denunciado por acoso y abuso

El mundo del espectáculo mexicano está revolucionado luego de que se confirmara que la creadora de contenido Jesica Bustos presentó una denuncia contra el influencer Ricardo Pérez y sus compañeros Slobotzky e Iván Mendoza, conductores del pódcast “La cotorrisa”. El novio de Susana Zabaleta podría ir a prisión por 25 años.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Ricardo Pérez lleva varias semanas en el centro de distintas polémicas que lo ponen en la primera plana de los medios de comunicación. El influencer se encuentra en medio de una “guerra” declarada contra los reporteros tras defender a Susana Zabaleta por un tropezón, pero también es criticado por ciertas expresiones.

¿Por qué denunciaron a Ricardo Pérez?

La denuncia que fue interpuesta contra Ricardo Pérez y sus compañeros es por acoso y abuso sexual. Todo se dio luego de que el influencer y compañía se burlaran del cuerpo de Jesica Bustos, pareja del comediante Xuxo Dom.

La viralización del contenido hizo que los seguidores de “La cotorrisa” iniciaran burlas hacia la creadora de contenido y, según ha expresado Xuxo Dom en sus redes sociales es “algo que lleva varios meses”. “Queremos que se haga justicia”, remarcó y afirmó que “vivimos amenazas, acoso, calumnias, insultos y no solo a mi esposa, sino que a nuestra hija y familia”, sentenció.

¿Ricardo Pérez podría ir a la cárcel?

Tras el episodio 308 del pódcast en el que Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza se refirieron a Jesica Bustos, la denuncia hacia ello cumplió el proceso y ahora se hizo pública. En este marco, Xuxo Dom recordó que llevan siete meses siendo amenazados y, “aunque el perdón se acepta todo tiene una consecuencia legal”.

Es en este punto que, al tratarse de una denuncia bajo la carátula de abuso sexual, el influencer podría ser condenado a una pena de prisión de hasta 25 años, de acuerdo a información de TV Notas. Además, Ricardo Pérez y sus compañeros podrían ser sentenciados a pagar una jugosa suma de dinero a Jesica Bustos y su familia por los daños morales que pueden haberles ocasionado.