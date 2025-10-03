Cancelan a Ricardo Pérez: 3 polémicas que lo han llevado a ser odiado

En la actualidad la cultura de la cancelación es algo que se imparte de manera prácticamente religiosa dentro del mundo de internet. Sin embargo, el conflicto con las ideas y contenidos que se propagan y promueven en la red son un tema bastante delicado. Así lo ha vivido el comediante, Ricardo Pérez, quien vive de problema en problema por sus opiniones y en este momento conflicto directo con muchas personas del medio.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Te puede interesar - Así reaccionó Ricardo Pérez ante los abucheos de la prensa contra Susana Zabaleta.

Te puede interesar - ¿Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se van a casar?

¿Cuáles son las cancelaciones más fuertes de Ricardo Pérez?

Desde la popularización del podcast llamado La Cotorrisa, Ricardo y Slobotzky han ganado fama nacional. Tienen mucha gente siguiéndoles y apoyando sus giras como comediantes en solitario y hoy que en su mayoría funcionan como pareja laboral. Sin embargo, tienen mucha gente que critica el tipo de comentarios expuestos en sus distintos canales de comunicación. Por ello, estos son los tres más polémicos al momento.

¿Por qué Ricardo Pérez está peleado con la prensa?

En estos momentos es sumamente viral todo lo que ha pasado en sus declaraciones y videos de sátira en contra de los medios de comunicación enfocados a los espectáculos. Se ha ofendido de manera directa e indirecta, han tenido confrontaciones casi violentas y siempre hay comentarios de parte del comediante y su gente, mientras que muchos periodistas también le están atacando.

¿Ricardo Pérez es misógino y violento?

Recientemente hizo eco una acusación que data desde el 2019 (hoy se volvió a recalcar) por parte de Marcela Lecuona. Esta ex novia de Ricardo indicó que al terminar la relación, hubo amenazas de parte de gente como Slobo. Y esta comediante expuso a su ex pareja de ser misógino que buscaba la aprobación de sus amistades, pese a que había ataques directos contra Marcela.

¿Ricardo Pérez es acosador sexual?

Y en las horas más cercanas se oficializó el inicio de la denuncia realizada por Jessica Bustos, quien es esposa de Xuxo Dom. Allí los rumores indican que tanto Ricardo como Slobotzky serían notificados de los cargos por acoso sexual derivados de sus comentarios realizados sobre ella. Sin embargo, no hay nada oficial al respecto, pues no se ha concretado la denuncia pública por parte de quien realizó la denuncia.