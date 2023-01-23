Roberto Palazuelos habla del distanciamiento con Andrés García.

A pesar del frágil estado de salud de Andrés García, Roberto Palazuelos, quien durante años se mantuvo cercano a él e incluso, se consideraban mutuamente como padre e hijo, refrenda que por el momento el distanciamiento continúa.

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Ese tema, la verdad, no me interesa, no interesa ni comentar, ya ese tema lo dejamos atrás. Sí, pero es un tema que ahí se queda, precisamente, también por respeto, porque tienen que dejarlo que se vaya en paz, con tanto chisme. Ya dirá Dios, hay cosas muy complejas, a él desgraciadamente, le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y le lavaron el coco por alguna razón

Claro que me gustaría, claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos, pero bueno, no sé cómo ande de salud y demás, pero bueno, que les puedo decir

Roberto Palazuelos mandó un mensaje de amor a Andrés García.

Y, le envió un mensaje a través de las cámaras de los medios presentes.

A través de ustedes le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, a lo mejor, quién sabe para qué cuestión, eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor y le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás porque él es una leyenda de México y es una persona que la gente lo tiene así y se tiene que quedar con esa imagen de él así

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