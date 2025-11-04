Youtuber mató a balazos a supuestos invasores: VIDEO

La violencia no se detiene entre el gremio de los creadores de contenido. Y es que este 4 de noviembre de 2025 se indicó la detención de un hombre de aproximadamente 50 años llamado El Custodio. El youtuber habría asesinado a 3 personas que supuestamente se dedicaban a invadir propiedades, situación que lo tenía contra la pared. Según sus propias declaraciones, él actuó en defensa propia.

¿Quién es El Custodio, youtuber detenido en las últimas horas?

El hoy conocido como Roberto Carlos “N” se presenta como un youtuber que trataba temas de seguridad pública y privada en su canal del botón rojo. En la descripción de su espacio de videos comentaba que con más de 25 años de experiencia en esa rama, le compartiría a sus seguidores todo lo que pasa en esos espacios. Incluso su lema era que “no iban a aguantar la verdad”.

Aunque no era el creador de contenido con más números, en su canal de YT acumulaba más de 4000 suscriptores y en Facebook ya tenía más de 2000 personas que estaban al pendiente de las historias que compartía en dichos espacios. Él argumentaba que compartía la información para que la gente supiera cómo acercarse a este mundo, si es que lo necesitaban.

Justamente él se autonombró El Custodio y utilizaba uniformes como los que usan los escoltas o guardias de las distintas empresas a nivel nacional. En estos momentos no hay manera de aclarar si este hombre sí tuvo o no experiencia en el área, aunque hay fotos suyas del pasado donde porta armas y parece que ejerce la labor.

¿Por qué arrestaron al youtuber llamado El Custodio?

El pasado lunes 3 de noviembre de 2025, Roberto Carlos habría accionado su arma de fuego en contra de 3 hombres que se dedicaban a la invasión de propiedades. Él indicó en una transmisión en vivo del pasado, que estas personas querían quitarle su casa desde hace años. Ante eso, la solución encontrada fue cometer homicidio, indicando legítima defensa.

“Lo lamento, pero es así. Esto es lo que pasa por gente invasora. Lástima para mi familia, discúlpenme pero esta gente no se iba a detener”.