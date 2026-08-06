Stefanny Loaiza habla por primera vez de la muerte de su mamá. “Se siente rara la vida”

Han pasado cerca de 2 meses de la muerte de Mary Martínez, mamá de Kimberly y Stefanny Loaiza. Esta última ha tenido un regreso paulatino a las redes sociales y, en un video para su canal de YouTube, detalló por primera vez cómo se encuentra. La influencer contó que se fue a Mexicali para pasar más tiempo con su abuela, ante la soledad que estaba experimentando tras el fallecimiento.

Mary Martínez falleció el 17 de junio a causa de complicaciones de salud derivadas de una infección respiratoria. Se filtró información sobre el deceso, pero todo el proceso se llevó con hermetismo por parte de la familia.

"Sí sentí la soledad", dice Stefanny Loaiza tras la muerte de su mamá

La creadora de contenido especificó que su abuela estuvo viviendo con ella semanas después del fallecimiento de Mary Martínez, pero eventualmente tuvo que regresar a Mexicali (de donde es originaria su familia). "Sí sentí la soledad. yo soy muy de tratar de hacerme la fuerte", dijo.

Admitió que ella acostumbra reprimir sus emociones pero luego de que su abuela regresara a Mexicali sintió el golpe de realidad. Por esta razón hizo un viaje breve para reunirse con su familia. "Me fui con ellos un ratito, unos días, porque la verdad sí se siente rara la vida".

Stefanny Loaiza también mencionó que en los últimos meses han surgido chismes en redes sociales, como que hubo negligencia en la atención médica para su mamá o que ella había terminado su relación. "Nunca había salido yo en tantos chismes, y falsos, porque obviamente eran falsos, polémicas".

La influencer detalló que poco a poco ha intentado reintegrarse a la rutina y tomó una pausa de su trabajo, que incluye campañas con marcas. También admitió que no quiere hablar del tema de su madre, aunque sabe que quienes lo mencionan en su día a día lo hacen con buena intención.

"Yo tengo una deuda con ustedes y sé que ustedes a lo mejor piensan que es mentira", mencionó, por otro lado, por el agradecimiento que siente hacia sus conocidos y fans. Se refirió a las donaciones que se hicieron para su familia y los mensajes que todavía ahora recibe, incluso en persona.