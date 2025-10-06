FOTOS: ¡Tábata Jalil de rubia! La conductora sorprende con look en redes sociales

A Tábata Jalil siempre la hemos visto guapísima en televisión, pero este fin de semana sorprendió a sus seguidores de Instagram con unas fotos donde luce una cabellera rubia. ¿Te la imaginas? A continuación te explicamos a qué se debe este “cambio” de look.

Tábata Jalil presume look con peluca rubia en Instagram

En más de una ocasión Tábata Jalil ha demostrado su amor por el cosplay, la forma de expresión que consiste en disfrazarte de tus personajes favoritos del cine, televisión, manga, videojuegos o incluso creaciones originales.

Crédito: Instagram. @tabatajaliloficial

Este fin de semana, la conductora de Venga La Alegría sorprendió con un cosplay de vibras espaciales y de ciencia ficción. Lo que más sorprendió de este look es que llevó una peluca rubia platinada y con fleco, peinada en una coleta. Aunque a Tábata siempre la hemos visto con cabellera castaña, ahora sabemos que también le queda perfecto el rubio muy claro.

Crédito: Instagram. @tabatajaliloficial

En el outfit de Tábata dominan dos colores, el blanco y plateado. Se puso un crop top con hombreras en forma de holán, minishort, medias de red y botas a la altura de la rodilla. “El universo conspira a nuestro favor. Abierta a posibilidades infinitas”, escribió la conductora de Venga La Alegría en su post.

Hace poco más de un mes Tábata Jalil celebró el Día Internacional del Cosplay con fotografías de ella disfrazada de personajes como “Black Widow”, “Cenicienta” y “Sailor Moon”. Con este último ya había demostrado lo bien que le queda el cabello rubio, aunque en un tono de fantasía.