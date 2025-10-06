¿Ya no son pareja? Crecen los rumores de separación entre Heliud Pulido y Pame Verdirame

Han pasado un par de semanas desde que en redes sociales comenzaron a circular rumores de una separación entre Heliud Pulido y Pame Verdirame. Aunque ellos no han dado ninguna declaración al respecto, cada vez más seguidores suyos están convencidos de que la pareja surgida en Exatlón México terminó su relación y los cuestionan sobre el tema.

Los rumores surgieron a partir de “señales” que los fans de ambos atletas habían notado. Heliud borró casi todo el contenido de su cuenta de Instagram y prácticamente ya no tiene fotos o videos de pareja con Pame. Por su parte, también la futbolista dejó de etiquetarlo y ya no ha publicado imágenes juntos.

En las cuentas de Instagram de Heliud y Pame, recientemente se ha subido contenido referente a colaboraciones de trabajo y a Rafaela, la hija que 2 años que comparten. Ambos han pasado tiempo con Rafaela, pero en lugares separados.

Este fin de semana Heliud Pulido publicó un video en que muestra una tarde que pasó con la pequeña Rafaela alimentando patos. Pame Verdirame comentó la publicación, pero no se dirigió a él: “No hay nada más lindo que verte feliz, chiquita bella”, escribió.

En el comentario que escribió la futbolista profesional, fans le preguntan directamente si los rumores son ciertos. "¿Por qué tú no estás con ellos? No me digas que es verdad lo que se dice” y “no lo puedo creer”, son algunos de los comentarios. Incluso, le piden que “arreglen las cosas”.

En las secciones de comentarios de ambos perfiles, constantemente aparece la pregunta de si su relación terminó; también hay quienes piden que se respete la privacidad de los atletas o quienes opinan que “hablarán sobre el tema cuando estén listos”.

Aunque no estén interactuando en redes, Heliud mantiene en sus “historias destacadas” algunas fotos y videos donde aparece con Pame. Además, todavía se siguen mutuamente.