Ligan a El Bogueto con supuesto suicidio en el Edomex: un hombre se disparó en su camioneta

Tras haber llevado a cabo el baby shower de su esposa hace un par de días, El Bogueto ha sido ligado a un caso de un supuesto suicidio en Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, un hombre identificado como Manuel Alejandro Moyeda se encontraba junto con el papá del cantante y 2 personas más ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de una camioneta de lujo, perteneciente al reggaetonero, misma en donde se habría dado un tiro.

Ante ello, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. De acuerdo con la prensa local, las personas que se encontraban presentes previo al supuesto suicidio acudieron al Ministerio Público para rendir su declaración. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil de las indagatorias. Por otra parte, El Bogueto tampoco ha emitido ningún tipo de comunicado o postura respecto a su padre.

El Bogueto se ha posicionado como uno de los cantantes de raggaetón más importantes del país. En los últimos años, su carrera ha ido en ascenso tras su paso por el Coca Cola Flow Fest y el Axe Cremonia de 2024, escenarios a los que llegó después de un largo camino de presentaciones en los centros nocturnos del Estado de México. Una de sus canciones más populares lleva por título ‘Cuando No Era Cantante’, la cual posee más de 169 millones de reproducciones en Spotify.

¿A dónde llamar en caso de riesgo de suicidio?

La prevención del suicidio implica eliminar prejuicios sobre los problemas de salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo siempre que estén ante una situación emocional complicada, además de aumentar las posibilidades de atención.

De acuerdo con autoridades federales, si necesitas ayuda puedes llamar al siguiente número: 800 911 2000. Pedir ayuda puede ser un proceso gradual. Si no te sientes listo para hablar, está bien. Avanza a tu propio ritmo y busca apoyo cuando te sientas preparado.

¿Cómo detectar señales tempranas de intento de suicidio?

Los factores de riesgo personales hacen referencia a la subjetividad de la persona (pensamientos de muerte o ideación suicida, trastornos del estado de ánimo, creer que vale poco como persona, irritabilidad, impulsividad, etcétera).

Los factores de riesgo en cuanto a las relaciones, hacen referencia a aquellas situaciones que la o el joven puede encontrar en sus interacciones sociales próximas (problemas con el padre, madre y hermanos; término de una relación amorosa; conflictos con amigos o ser víctima de acoso escolar; entre otros).

