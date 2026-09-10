ÚLTIMA HORA: Integrante de “Magneto” es hospitalizado de emergencia y se reporta DELICADO; esto es lo que se sabe

Erick Ibarra Miramontes, mejor conocido como Alan es un integrante de Magneto fue hospitalizado de emergencia a los 53 años, los hechos ocurrieron el miércoles 9 de septiembre en Mérida. La información sobre el estado del salud del artista es delicado pero estable, se menciona que fue por presentar problemas relacionados con los niveles de sodio que tiene en la sangre.

Además de explicarse que por el momento se encuentra bajo vigilancia médica, hasta el momento es la información que se tiene sobre su salud, se desconoce cuánto tiempo pasará bajo cuidado profesional.

¿Cuál fue la última publicación de Alan?

En la cuenta de Instagram del integrante de Magneto, podemos ver que el artista había subido un video de una presentación que realizó en Guayaquil (Ecuador), detallando que tenían una fuerte conexión con el público del país, además de agradecerles por toda la presentación que vivieron con sus fans.

Mientras que en su cuenta de X, tiene publicación del 2019, pero no cuenta con mucha actividad. Sin embargo, en su cuenta de Facebook recientemente subió un video sobre Elías al salir del médico por una recuperación del tendón, por lo que muchos optaron por preguntar el estado de salud de Alan al ser hospitalizado de emergencia.

¿Cuándo fue la última presentación de Magneto?

En la cuenta oficial de Instagram, podemos ver que la última presentación de la agrupación fue en Lima (Perú), presentación que se realizo el 28 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Hasta el momento, en la cuenta de la banda, no se ha dado a conocer más detalles sobre el estado de salud delicado del integrante de Magneto al ser hospitalizado de emergencia, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles.