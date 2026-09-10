Del 11 al 15 de septiembre estos son los animales del horóscopo chino que necesitarán paciencia y autocontrol

El segundo tercio del mes ya llegó y por eso las situaciones que se presentarán pueden ser retos importantes. Según el Horóscopo Chino, estos 3 animales deben estar muy atentos, pues vivirán momentos de alta presión y aspectos que deberían ser menores pueden tornarse bastante más relevantes. El problema es que la paciencia y el autocontrol deben imponerse o si no serán días de mucho estrés. Esto se sabe de los aspectos que llegarán en los siguientes momentos de septiembre.

Julio Camejo y Mónica Escobedo crean su propio BAILE y se lo dedican a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada

¿Qué advertencias se hacen hacia estos 3 animales del Horóscopo Chino?

Los problemas son parte de la vida y hay tensiones que no se pueden librar. Ante eso, se recomienda mantener la calma, pues el Horóscopo Chino le indica a estos 3 animales que la vida les pondrá a prueba la paciencia. En ese sentido, será de utilidad prestar atención a los consejos y así librar sin demasiados contratiempos estos días de aquí a la primera quincena de septiembre.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Este signo es conocido en lo general por su capacidad de inventiva, creatividad e inteligencia para asuntos de relaciones. Sin embargo, esa iniciativa que le caracteriza le puede poner en situaciones no tan agradables en aspectos laborales y sobre todo… en los sentimentales. Es por eso que se le invita a ser mucho más prudente de lo que acostumbra y así evitarse malos entendidos y explicaciones que pueden terminar en peleas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Si el mono es creativo y tiene el gusto de tomar la iniciativa, el Tigre lleva esos aspectos a situaciones mucho más severas. Su personalidad le permite desenvolverse en espacios de liderazgo, aunque con algunas peleas. Es por eso, que resultará clave su capacidad de paciencia en estos días. Su personalidad podría chocar con otras en el ámbito laboral-escolar y así generar desacuerdos. Cada quien sabrá si cederá o querrá imponer su voluntad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Aunque probablemente a algunos ya se les olvidó, el Horóscopo Chino tiene cosas especiales para este signo en 2026, pues es su año. Sin embargo, nadie está exento a emociones o situaciones que provoquen intensidad. Y es que se recuerda que muchos de los que pertenecen al signo del caballo gustan de resolver todo rápido. Eso será un gran problema si no se aprende a controlar en estos días de septiembre. No será fácil, pero sí está a su alcance.