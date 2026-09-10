¿Infidelidad? Kenny Avilés revela el MOTIVO de la separación de Alejandra Guzmán de Los Eléctricos

La Granja VIP Segunda Temporada abrió heridas del pasado y, en este caso, fue Kenny Avilés en recordar sus inicios de su carrera profesional. La cantante puso sobre la mesa el nombre de Alejandra Guzmán, quien formó parte de “Kenny y los Eléctricos” durante sus comienzos, pero que de forma sorpresiva, fue separada del grupo musical.

Antes de debutar como solista, Alejandra trabajó como corista de Kenny y los Eléctricos. Avilés le dio una de sus primeras oportunidades profesionales, la acercó a la escena del rock mexicano y, según ha contado la propia Kenny, también la orientó en su imagen y desenvolvimiento sobre el escenario. Ahora, la participante de La Granja VIP Segunda Temporada reveló detalles de su separación.

¿Por qué Alejandra Guzmán salió de Kenny y los Eléctricos?

En una conversación dentro de la casa principal, la cantante contó cómo fueron los inicios de Alejandra Guzmán en Kenny y los Eléctricos. “Empezó conmigo y la quiero, yo nunca la he odiado”, comenzó diciendo Avilés. Luego continuó: “Yo la corrí porque mi ex se la quería cog*er”. “Ya prácticamente vivía en mi casa”, cerró Kenny.

Kenny Avilés participa en La Granja VIP|La Granja VIP

Cabe resaltar que la relación entre ambas ha atravesado momentos de tensión. Algunas declaraciones de Kenny sobre la vida personal y las adicciones de Alejandra fueron interpretadas como críticas y alimentaron versiones de un distanciamiento. De todos modos, la granjera de La Granja VIP Segunda Temporada niega que exista una rivalidad con ella.

Dónde ver EN VIVO La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada puede verse de lunes a viernes a partir de las 8:30 p.m., mientras que la Gala de Eliminación se transmite los domingos a las 8:00 p.m., siempre en horario del centro de México y por la señal de Azteca UNO.

Además, los seguidores pueden observar todo lo que ocurre dentro de la casa principal mediante la transmisión gratuita 24/7 disponible en el sitio oficial de TV Azteca. También es posible seguir las galas y contenidos especiales desde la aplicación TV Azteca En Vivo.