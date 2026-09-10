Los Tigres del Norte, La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz ofrecerán concierto GRATIS en la CDMX: Fecha, hora, lugar y todo lo que tienes que saber

Si eres fan de la cumbia, salsa y la banda norteña tenemos buenas noticias para ti ya que Los Tigres del Norte, La Sonora DinamitaLa Sonora Dinamita y Maelo Ruiz se presentarán de forma completamente gratis en la Ciudad de México. La noche promete contar con los éxitos más importantes de cada artista. A continuación te damos todos los detalles de este show que promete encender el escenario con mucho ritmo.

Los Tigres del Norte, La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz: ¿Cuándo, a qué hora y dónde se presentarán gratis en CDMX?

Este concierto se llevará a cabo de forma gratuita el próximo martes 15 de septiembre en la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Franciso del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. La hora de inicio será en punto de las 18: 00 horas. A pesar de que el evento será completamente gratis es importante que sepas que la entrada está sujeta a cupo por lo que si deseas asistir te recomendamos llegar a tiempo. De igual forma te sugerimos revisar las rutas viables de transporte así como considerar el clima ya que si hay posibilidad de precipitación o chubascos es recomendable que lleves chamarra e impermeable.

¿Cuál es el setlist que interpretarán Los Tigres del Norte, La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz?

Hasta el momento no hay información confirmada sobre las canciones exactas que serán interpretadas por los artistas. Sin embargo “Los Jefes de Jefes” cuentan con éxitos como “La Puerta Negra”, “Golpes en el Corazón”, “Ni Parientes Somos”, “Pedro y Pablo”, “Tumba Falsa”, entre otros, mismos que podrían tocar sobre el escenario.

Por otro lado, aunque tampoco están confirmadas las canciones que interpretará la Sonora Dinamita, la famosa agrupación de cumbia cuenta con éxitos como “Se me perdió la cadenita”, “Mi cucú”, “Que nadie sepa mi sufrir”, “Capullo y sorullo”, “Escándalo”, entre otros, que podrían cantar durante la noche.

Finalmente, Maelo Ruiz, el cantante estadounidense de origen puertorriqueño famoso por interpretar temas románticos, cuenta con éxitos como “Te Va a Doler”, “Regálame Una Noche”, “Si Supieras”, “Por Favor Señora”, “Amiga”, entre otros, mismos que el público espera escuchar en vivo.