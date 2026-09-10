Qué hacer con vasos desechables: 5 ideas de manualidades útiles y bonitas que puedes hacer en casa
El material reciclado tiene infinidad de usos para la casa. Checa estas ideas de manualidades, si te has preguntado qué hacer con vasos desechables.
Muchas veces, después de un cumpleaños o una celebración en casa, nos quedan un montón de materiales de plástico o unicel y puede pasar muchísimo tiempo para que se vuelvan a usar. Si te has preguntado qué hacer con vasos desechables, aquí te daremos algunas buenas ideas que puedes poner a prueba.
Además de los vasos, no necesitas tantos materiales para llevar a cabo las siguientes manualidades. Todo depende de tu creatividad y paciencia.
5 ideas para saber qué hacer con vasos desechables reciclados
@xicalmstudio Hola hola!! Hoy te traigo esta manualidad un poco diferente, una lamparita hecha con vasos desechables. Al final queda muy bonita y sí es funcional. #Lamparita #desechables #manualidad ♬ sonido original - Papelería El cyber - Xicalm Studio
1. Lámpara con vasos de unicel
Solamente requieres varios vasos de unicel cortados, silicón, papel y una serie de luces en miniatura para dar forma a una pequeña lámpara decorativa; a esta manualidad puedes agregarle diversos elementos que tengas a la mano o te resulten fáciles de conseguir, como listones, cordones o pedrería de fantasía.
2. Botes de basura en miniatura
@diy2080 Use disposable paper cups to make a cute trash can. Be sure to sort your trash! #Parent-ChildCraft #CreativeCraft #TurningWasteIntoTreasure #homemadetoys ♬ Hello - OMFG
Mediante un sistema sencillo, pero muy creativo, puedes dar forma a un pequeño conjunto de botes de basura con tapita automática. Además de su uso para un escritorio de trabajo, sirven para comenzar a inculcar a tus hijos el hábito de separar la basura. Solo necesitas los vasos, papel, cartón, tijeras y colores.
3. Flores decorativas, manualidades sencillas para hacer con vasos desechables
@diy_911_ Spring is coming. Don't throw disposable cups to make a flower. #KidsActivities #CreativeKids #FunWithKids #ArtsAndCrafts #CraftingWithKids #KidFriendly #Upcycle #HomemadeCrafts #ParentingTips #FamilyFun #InstaDIY #KidsCrafts #ArtForKids #KidsArt #ArtWithKids #CreativeArt #KidsImagination #KidsCreativity #STEMActivities #ArtEducation #MomLife #CraftsForKids #KidsFun #KidsArtProjects #PlayfulLearning #CreativeParenting #artdaily #DIY911 ♬ Sunrise - Official Sound Studio
Para proyectos escolares o manualidades para hacer en compañía de tus hijos, nos encantó esta opción con vasos desechables. Consiste en sencillas flores de colores, para las que requieres tijeras, marcadores, plumones y cartulina de color.
4. Cajitas de souvenir
@soluciones.para.eventos ¿Sabías que con un simple vaso de cartón podés crear el souvenir más original de todos? 🥤👔 ¡No necesitás gastar una fortuna para sorprender! ✨ Solo con unos cortes estratégicos en un vaso descartable, podés armar este packaging con forma de camisa que es tendencia. 👔 Es la solución ideal si buscás algo rápido, de bajo costo y con un resultado súper profesional para tus eventos. ¡Rellenalo con bombones y lucite! 🍬🎁 Si te gustó esta idea, dale Me Gusta, sígueme para más ideas para eventos y 💾 ¡guárdalo para que no se te pierda! #Eventos #Ideas #Emprendimiento #Negocios #Souvenir ♬ Happy flower - nanaacom
En redes sociales hay diversos tutoriales súper breves para hacer cajitas miniaturas, hechas con vasos desechables, para guardar dulces; puedes entregarlas como detalle en fiestas o reuniones. En este ejemplo, se usaron vasos de cartón para hacer cajitas con forma de camisa con corbata. Es una de las cosas que puedes hacer con vasos desechables más sencillas y originales.
5. Adorno navideño
@jensarnails Paso a paso de muñeco de nieve ⛄️ #navidad #parati #muñecodenieve #fyp #manualidades #manualidadesnavideñas #viral #merychristmas ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Con creatividad y paciencia, puedes incluso crear grandes adornos navideños o para otras ocasiones a lo largo del año. Aquí, se usaron vasos de unicel para dar forma a un muñeco de nieve iluminado.