ÚLTIMA HORA: Muere famoso cantante tras sufrir accidente en su casa

La escena musical sudamericana, específicamente la argentina, lamenta con profundo dolor la pérdida de una de las voces más particulares del tango. El cantante pasó sus últimos días en el hospital después de que a principios de mes sufriera un fuerte accidente dentro de su domicilio. Hoy la gente despide con mucho cariño a Ricardo Chiqui Pereyra.

¿Qué pasó con este cantante argentino?

Lamentablemente se confirmó que en la madrugada del 28 de diciembre, el intérprete de 74 años falleció en un hospital de Buenos Aires. Se reportó que el nacido en Ciudad del General Roca tuvo un percance en su casa. Se indica que a principios de diciembre cayó de las escaleras dentro de su hogar.

Dicho accidente provocó que el hombre de avanzada edad tuviera lesiones de gravedad. Aunque no se especificó el tipo de cirugía al que se sometió, requirió de intervención quirúrgica para tratar de mejorar la salud del artista. Sin embargo, no se indicó qué tanto sirvió dicho procedimiento médico, el cual se hizo inmediatamente.

En ese contexto de complicaciones de gravedad por el trágico accidente en su casa, la situación no mejoró y después de varios días de pelear por su vida, Ricardo Pereyra perdió la vida a finales de este 2025. Pero por el momento no se tiene mayor información, salvo la confirmación de su deceso.

¿Quién es el cantante Ricardo Chiqui Pereyra?

El hombre argentino se desempeñó desde hace tiempo como una de las voces más importantes del tango, ritmo característico de dicho país. Con presencia discográfica desde 1978, se tienen registrados 13 álbumes, el último publicado en el 2011. Además, en el cine tuvo dos apariciones en los filmes de 1980 y 1982, llamados Buenos Aires Tango y Toto Paniagua, el rey de la Chatarra.

#robertogomezbolaños #florindamesa #susanagimenez ♬ sonido original - eltopotvgigio @eltopotvgigio Murio Ricardo Chiqui Pereyra, dueño de una de las voces más queridas por el pueblo tanguero. Fue parte del elenco estable de "Grandes Valores del Tango" durante la década del 80´. También participo en "Botica de Tango". Un accidente, una caída desde una escalera en su casa, en plenas tareas domésticas fue el detonante . Después de varios días internados, el deceso fue informado durante la madrugada de hoy. Había nacido el 26 de Junio de 1951 en la localidad de General Roca pcia de Rio Negro. En 1978 se presento en un evento de busqueda de talentos organizado por el ciclo "GRANDES VALORES DEL TANGO". del cual quedo seleccionado para ser parte de los cantores del programa. #chiquipereyra

Lamentablemente el cierre de 2025 quedará marcado como el final de sus días, los cuales no tuvieron un cierre tan positivo. Por el momento, la gente de alrededor no ha dado más declaraciones pero el público despide a uno de sus íconos históricos del género musical por excelencia argentino.