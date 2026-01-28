ÚLTIMA HORA: Muere reina de belleza a los 35 años, tras luchar contra el cáncer

Esta mañana de miércoles 28 de enero se confirmó la muerte de Andrea Andrade, quien fue reina de belleza en 5 certámenes de Estados Unidos y se había convertido en una poderosa voz en pro de la visibilidad de quienes luchan contra el cáncer de colon. Tenía 35 años de edad.

El fallecimiento ocurrió el 16 de enero, tras una batalla de casi una década contra la enfermedad. Recibió el diagnóstico de cáncer de colon en 2017 y en aquel entonces se encontraba en etapa 3.

Quién era Andrea Andrade, reina de belleza que murió a los 35 años

Originaria de California, Estados Unidos, fue la ganadora en 5 certámenes, entre ellos Miss West Coast, Miss Fresno County, y Miss California Congeniality. Durante su tratamiento participó en diversos concursos usando su puerto de quimioterapia.

Cuando fue diagnosticada, a Andrea Andrade le dieron tan solo 6 meses de vida. Sin embargo, luchó durante nueve años en tratamiento contra el cáncer de colon, pasando por cirugías, radioterapia y quimioterapia. Entró en remisión en 2018, pero tan solo 2 años después el tumor regresó, de acuerdo con Daily Mail.

Estaba casada desde hace 2 años con Chris Wilson, pero pasaron juntos en total 8 años. "Sé que esto no es un adiós, te veré en el otro lado", escribió él en un post de Instagram.

Junto a su esposo, Andrea Andrade creó una fundación llamada Not All Heroes Wear Capes, para apoyar a niños pacientes de cáncer; hacían visitas a hospitales con regalos y también llevaban a pacientes a partidos de beisbol. Lo que inspiró a la reina de belleza a tener su fundación fue un paciente que solía usar disfraces de superhéroe cuando iba a recibir quimioterapia.

"Ella sentía que la misión que Dios le dio era compartir su historia y ayudar a otras personas", dijo su esposo. "Dejar que otros supieran que puedes recibir un diagnóstico y seguir teniendo una vida increíble y perseguir tus sueños".