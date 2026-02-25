Yahir, Myriam y Nadia reaccionan a la muerte de Héctor Zamorano, el primer eliminado de La Academia. “Te recordé siempre”

Este 24 de febrero se dio a conocer una trágica noticia: murió Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia y el primer eliminado en la historia del reality show. Varios de sus excompañeros han reaccionado ante la pérdida, entre ellos se encuentran Yahir, Myriam, Nadia, Estrella y Wendolee.

Yahir dedica mensaje a Héctor Zamorano, exparticipante de La Academia, tras su muerte

|Crédito: Instagram. @yahirmusic

En sus historias de Instagram, Yahir escribió un mensaje para su compañero sobre un obituario. "Dios mío santo, qué tristeza. Un abrazo fuerte a toda su familia y cercanos. Te recordé siempre con mucho cariño, viejo", declaró el intérprete.

Yahir y Héctor estuvieron en la misma generación de La Academia. Aunque Héctor fue el primero en salir, su nombre dejó huella al formar parte del primer grupo de participantes en este emblemático programa.

"Siempre seremos la primera generación", dice Myriam a Héctor Zamorano

Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia, publicó en su Instagram un carrusel de fotos donde aparece junto a Héctor Zamorano, tanto en aquellas épocas como años después. En la descripción puso un emotivo mensaje en honor a su excompañero.

"Siempre me dijiste niña, y yo a ti de cariño, niño. Cuando el alma y el corazón duelen, tenemos la música que nos unió para expresarlo", escribió Myriam, además de agradecerle su amistad "sincera e incondicional". "Dios te bendiga, te reciba y abrace con su amor infinito, te reconforte con paz y mucha luz en tu camino, ¡amigo querido! Estás presente en mi corazón y oraciones, abrazo fuerte y con cariño a tu familia, a tus fans, amigos y a nuestros maestros y compañeros".

Para finalizar, la cantante agregó una frase llena de nostalgia por la época en que ambos alcanzaron la fama: "siempre seremos la primera generación", junto con una frase perteneciente a la canción "The Flame", el tema icónico que sonaba cuando un eliminado de La Academia regresaba a casa.

Nadia recordó una interpretación que hizo junto a Héctor Zamorano

La cantante publicó una imagen de Héctor Zamorano junto a un moño negro, y como audio de la publicación agregó una interpretación que hizo con él de "La pareja ideal". "No tengo palabras amigo. Me aferro a la esperanza de encontrarte en la eternidad", escribió.