Muere famosa exintegrante de polémico reality show; así la despidieron

Las redes sociales se han convertido nuevamente en un espacio de tristeza y expresión de sentimientos y recuerdos, luego de que se conociera el fallecimiento de una famosa exintegrante del polémico reality show “Gran Hermano España”. El deceso se produjo este martes 26 de agosto.

En un mes en donde las muertes de reconocidos famosos nacionales e internacionales ha golpeado fuertemente a televidentes y amantes de la buena música, las plataformas digitales reflejan el cariño que ciertas figuras despiertan en su público.

¿Quién es la celebridad que murió y que formó parte de un reality show?

La triste noticia que este martes se confirmó fue el fallecimiento de la actriz y periodista Isabel Pisano, oriunda de Uruguay y con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Fue en la tarde del 26 de agosto que su familia y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) informaron sobre su deceso.

Waldo de los Ríos e Isabel Pisano ya están juntos en la eternidad. La actriz y escritora, viuda del genial compositor argentino, ha fallecido esta madrugada en Madrid. No te olvidaré, Isabel. DEP pic.twitter.com/qK572jD3Rm — Miguel Fernández (@MglFedz) August 25, 2025

Isabel Pisano tenía 81 años de edad y estuvo casada con el compositor Waldo de los Ríos. La también escritora se encontraba en una residencia geriátrica en España desde el año 2022 y atravesaba un cuadro de deterioro cognitivo que incluía, recientemente, un diagnóstico de Alzheimer.

¿De qué murió Isabel Pisano?

Más allá de confirmarse la muerte de la exintegrante del polémico reality show español, su familia no ha ofrecido precisiones sobre las causas de su deceso. De todos modos, el dolor de quienes la conocieron inunda las redes sociales.

“Waldo de los Ríos e Isabel Pisano ya están juntos en la eternidad”, comentó el periodista y escritor Miguel Fernández, mientras que el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) remarcó que se trató de “una actriz y periodista que rompía moldes”. Mensajes como estos ahora se multiplican y destacan su trabajo durante tantos años.