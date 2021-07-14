La Voz: ¿Qué participantes superaron los primeros knockouts?

¿Qué participantes superaron los primeros knockouts de La Voz? Te presentamos a las grandes voces que nos endulzarán el oído en la siguiente etapa del reality show musical.

Pese a su gran esfuerzo y talento, no todos los cantantes pudieron seguir adelante en la competencia, solo unos cuantos afortunados lograron seguir en el camino para convertirse en La Voz de este 2021.

Fueron Dayma Diaante, Oscar Romo, Vida, Melina, Deyra Barrera y Paulina del Villar, quienes lograron seguir adelante en el reality show por parte del equipo María José, además de Amadeus Tijerina y Dann Steel a quienes la exintegrante de Kabah robó.

Caozz, Edder Velásquez, Sumiko, Diego Calderón y Emilio "El de la lengua encendida" continuarán en La Voz como competidores del equipo Miguel Bosé y también Brenda Santabalbina, a quien el cantante decidió robar.

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Jesús Navarro y Edith Márquez han hecho menos robos

Hugo Coronel, Arturo de la Fuente, Carolina Nuñez, Mónica fueron los absolutos vencedores en los knockouts de Jesús Navarro y además consumó únicamente el robo con Ela.

Además, Dugali, Dan de Saturno, Aly Castellón, Faa Espinoza, Álvaro Bautista y siguen en la batalla como dignos miembros del equipo de Edith Márquez, a quien se sumó María de Souza por un inteligente robo de la exTimbiriche.

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