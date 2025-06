Valeria Marín le dice a Julián Gil que ya supere a su expareja

Las palabras de Julián Gil le están persiguiendo de una manera que ni siquiera él calculó. Múltiples actores y actrices se han pronunciado, obviamente los reporteros de espectáculos ya le dieron mil vueltas al caso y las redes sociales tampoco le perdonaron. Ahora se agregan estas declaraciones de Valeria Marín, quien fue directa con el actor argentino de 54 años.

Valeria Marín se mantuvo mucho tiempo detrás de la polémica alrededor de la conflictiva relación que su actual esposo sostuvo con Marjorie de Sousa, con quien el sudamericano tuvo un hijo. Ahora, gracias a un programa tipo reality en el que han soltado muchas “bombas” mediáticas, de nueva cuenta fue exhibido por estar en conflicto con su expareja.

¿Julián Gil está traumado con su expareja?

En este nuevo espacio donde pudieron hablar frente a frente como pareja, Valeria Marín le dijo a Julián Gil que sigue con un trauma muy grande gracias a lo vivido con Marjorie de Sousa. Incluso, afirmó que ella ha tenido que cargar con eso: “Todos los días tengo que batallar con que sepas que yo no soy esa persona (Marjorie)". Aunque no fue en modo de reclamo, la joven de 34 años fue directa con su marido.

Valeria le indicó a todos que el argentino vive cargando con una lucha muy pesada, misma en la que finge que todo está bien: “Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ´Juli´sigue fingiendo que la situación con la mamá de ´Mati´ya no le duele”.

¿Valeria Marín y Julián Gil tienen planes de tener hijos?

Justamente, en una de las declaraciones más reveladoras de las últimas interacciones hechas ante las cámaras, la pareja indicó que el “trauma” de Julián es un tema que le ha impedido avanzar en la finalización de su definición de familia. “Me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ´bueno, si tú quieres, hacemos un hijo´, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser solo yo la mamá, sino tú también serías el papá". Aunque al final de la conversación, el hombre nacido en Buenos Aires, indicó que no dejará que sus vivencias pasadas le impidan vivir con miedo en su nuevo matrimonio.

