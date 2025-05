Valeria Marín se une a Julián Gil y cargan contra Marjorie de Sousa

Es claro que Valeria Marín conocía la historia de su actual esposo. Ante eso siempre se mostró respetuosa de todo lo que acontecía alrededor y era extraño ver algún comentario desatinado. Sin embargo, el reality en el que se encuentran precisamente para eso sirve, pues se busca generar comentarios y ruido que hagan que la gente hable de él.

Y vaya que las palabras de Julián Gil sirvieron para hacer eco en los medios. Al atacar directamente a Marjorie de Sousa, hubo reacciones en todos los frentes. Incluso Gabriel Soto salió mencionado, ante eso el silencio de Valeria no podía continuar, y esto fue lo que dijo sobre la actriz venezolana.

Valeria Marín también cargó contra Marjorie de Sousa

La mujer de 34 años declaró que ella siempre se mantuvo al margen de la vida pasada de su esposo. Sin embargo en un momento sí le cuestionó a Julián el por qué de la actitud de la ex pareja del argentino. Ella se preguntaba qué habría hecho su marido para que alguien lo odie así. Pero al final se dio cuenta que la causante de todo esto fue la propia modelo sudamericana.

A pesar de que Julián se negaba y solamente por la insistencia de Valeria Marín, el modelo argentino intentó otra vez hablar con Marjorie para tratar de arreglar las cosas y ver a su hijo. Ante eso la madre de Matías dijo que sí, que se verían en breve, pero después de eso los dejó en visto. Hace dos años de este último mensaje, situación que evidencia la postura de una Marjorie que ha sido contundente para alejar a su hijo de Julián Gil.

¿Julián Gil renunció a la patria potestad de su hijo?

La respuesta directa es no. Julián Gil no renunció a la patria potestad de su hijo. Después de casi 3 años de conflictos legales, Marjorie de Sousa consiguió quitarle todo derecho sobre su hijo al actor argentino. Un juez de la Ciudad de México fue quien concretó esta decisión en el 2020. Desde ese punto, Julián no quiso seguir peleando en los tribunales, declarando sentirse agotado de lo que acontecía.

