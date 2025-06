William Levy relata su experiencia tras ser arrestado y estar encerrado en una celda

Han pasado varias semanas desde que sucedió tal situación y, sin embargo, el hecho sigue generando reacciones en el mundo de las redes sociales. A poco menos de dos meses de haberse llevado a cabo su arresto, William Levy aprovechó una entrevista para relatar la forma en cómo se sintió después de haber pasado algunas horas dentro de una celda.

William Levy es un reconocido actor y productor cubano que logró fraguar una carrera sumamente importante en México, pero que ahora vive y trabaja en los Estados Unidos. Desafortunadamente, una penosa situación dentro de un restaurante hizo que el cubano tuviera que pisar la cárcel en Florida el 14 de abril, en un hecho que nunca olvidará.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Fue arrestado en Florida el actor William Levy por cargos de intoxicación pública, alteración del orden público y allanamiento de propiedad privada. pic.twitter.com/lizFCoth6X — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2025

¿Cómo fue estar en una celda? William Levy lo relata

Durante una entrevista que tuvo para el programa “El Hormiguero”, William Levy reveló detalles de lo que vivió luego de ser arrestado hace dos meses en los Estados Unidos. Y es que, previo a pagar 500 dólares de multa, el cubano aseguró que, si bien no durmió por lo delicado de la situación, sí tuvo la oportunidad de conocer gente sumamente interesante.

“No dormí, pero hice nuevas amistades. Me pasó algo cómico allí, nos llevaron a la celda y ya dentro cuando nos dieron el desayuno, un joven al lado mío me dijo: ‘Te doy mis galletas por tu sándwich’. ¿De dónde las había sacado? Me mira y las saca de un bolsillo de la camisa con una cara… Se lo regalé, yo no tenía hambre. Luego me di cuenta que eran las de la cena que las había guardado”, dijo entre risas.

¿Qué delitos se le imputan a William Levy?

Cabe mencionar que William Levy fue detenido el 14 de abril y enfrenta cargos por intoxicación desordenada en un lugar público tras causar disturbios, así como un traspaso de propiedad privada. La primera audiencia del actor fue el pasado 4 de junio; sin embargo, esta se pospuso hasta el 26 del mismo mes luego de que sus abogados pidieran tregua para que su cliente asistiera a un programa para el control de la ira.