¿Yolanda Andrade se va a someter a la eutanasia? La conductora de televisión fue contundente y esto dijo

Han sido años complicados para Yolanda Andrade , que, aunque ha tenido mejoras en su movibilidad y habla, sigue en un estado de salud delicado, debido a la enfermedad que tiene, ELA (Esclerosis Lateral Amitrófica), la cual tardó en ser diagnosticada, ya que los médicos la estaban confundiendo con Lyme.

En redes sociales se ha hablado y ha circulado mucho un rumor que apunta a que Yolanda podría someterse a la eutanasia (acto de poner fin a la vida de una persona por decisión propia). Sin embargo, fue la misma presentadora, quien dejó claro en un programa de televisión que no se haría ese procedimiento.

"Otra cosa que quiero aclarar es que no me voy hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento".

Con estas declaraciones, Andrade ha dejado claro que sigue luchando y seguirá hasta el último momento y que confía en Dios y es muy agradecida con todo lo que tiene.

La cercanía de Yolanda Andrade y Thalía en momentos difíciles

Tras ser diagnosticada con ELA, Yolanda Andrade se ha rodeado de amigos que le han brindado apoyo y palabras de aliento; una de ellas es Thalía, quien comprende la situación, ya que ella tiene Lyme (infección bacteriana transmitida por garrapatas). Ambas enfermedades tienen síntomas en común, como los dolores crónicos intensos.

"Hablo con Thalía todos los días, en la mañana y en la noche. Ella comprende mi enfermedad porque ella tiene Lyme y yo tengo esto. Justo por eso mis doctores se confundían y pensaban que era Lyme. El ELA tiene muchas cosas parecidas al Lyme, por eso se tardaron en diagnosticarme un año y medio".

La salud de Yolanda Andrade en los últimos años

Fue desde el 2023 que la salud de la conductora de televisión empezó a deteriorarse, pues perdió parte de la movilidad de su cuerpo y la dificultad del habla, lo cual hizo que abandonara su trabajo. Tras una hospitalización, Yolanda aseguró que estaba viva de milagro y explicó que le dio aneurisma cerebral y, por consecuencia, también tuvo fotofobia, lo cual causó hipersensibilidad a la luz, por lo que tuvo que usar un parche en el ojo.

Fue en agosto del 2025 cuando Yolanda confirmó ante los medios de comunicación que tiene dos enfermedades incurables.

"Tengo una enfermedad degenerativa. Bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar y etcétera".