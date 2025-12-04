YosStop rompe el silencio y habla todo el proceso legal que atravesó para obtener su libertad

YosStop es una influencer mexicana que durante una época de su vida experimentó un difícil proceso legal para obtener su libertad, en el que pasó varios meses en un centro de adaptación, donde estuvo privada de su libertad. Desde esos sucesos ya pasaron varios años.

Nuevamente, la creadora de contenido regresa a sus redes para hablar sobre lo sucedido, dejando en claro que todo lo que experimentó le ha generado un fuerte golpe en su vida. Es así que te detallaremos qué fue lo que comentó la influencer sobre los hechos.

¿Qué comentó la influencer sobre los hechos?

YosStop, en su cuenta de TikTok, subió un video en el que inicia explicando que ya pasaron 4 años desde que pudo salir del Centro de Adaptación Santa Martha Acatitla, resaltando que todo el proceso legal fue la peor experiencia de su vida.

La influencer, con fuertes palabras, explica que pasó horas en una habitación esperando al papeleo y burocracia para poder obtener su libertad; textualmente menciona que todo eso pasó después de haber sido secuestrada de su casa y extorsionada.

Incluso, explica que durante esos momentos sufrió tortura física y psicológica, temporada en la que no pudo hablar con total libertad, situaciones que ningún ser humano debería experimentar. Además de resaltar que, con todo lo que vivió, entiende la forma en cómo ocurre el trauma. Momento que al día de hoy sigue teniendo importantes afectaciones en su bienestar emocional.

¿Por qué YosStop estuvo en la cárcel?

No olvidemos que YosStop en el 2021 fue detenida por fuertes acusaciones de pornografía infantil por un video que subió, situación que le provocó estar en un centro de adaptación por 5 meses, pasando por un proceso legal largo para poder salir en noviembre. Situación que ha marcado toda su vida pública.

Ante la publicación del video, los internautas no dejaron pasar el momento, dejando en claro su desacuerdo con ella; incluso algunos castigaron que nunca aceptó su culpabilidad al respecto, generando mucho enojo y desapruebo.