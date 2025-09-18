Youtuber mexicano sufre momento incómodo por una desconocida en uno de sus videos

El youtuber mexicano Eduardo Sacal se ha destacado por hacer videos donde encuesta a los usuarios, ya sea que les haga preguntas sobre cultura general o preguntando las experiencias de las personas. En otras ocasiones se ha encargado de colaborar con otros reconocidos creadores de contenido.

En su cuenta oficial, compartió un momento incómodo que vivió en uno de sus videos, donde una mujer le cuestionó sobre qué hacía y golpeó una de las cámaras con las que estaba trabajando. Provocando un gran revuelo entre los comentarios, te contamos todo lo que pasó.

¿Cómo ocurrió el momento incómodo con el youtuber mexicano?

Eduardo Sacal en su cuenta de TikTok subió un pequeño fragmento de su último video, donde se observa que tenía una entrevista con una joven y le había dado un pequeño regalo. A lo que una mujer con jeans y una camiseta blanca con rojo se le acerca.

En un momento, el youtuber mexicano todavía no se había percatado de su presencia. Hasta que la desconocida le cuestionó si estaba haciendo algo para YouTube, pero de una forma prepotente. Claramente, el joven para evitar problemas le dio una explicación concisa a lo que estaba haciendo.

La mujer, al ver que estaba siendo grabada, golpeó la cámara. Ante el momento incómodo, decidió retirarse, pero sin dejar de grabar, captando todo lo que había ocurrido y que por unos instantes estaban siendo seguidos por la usuaria.

¿Qué opinaron los usuarios ante el momento incómodo?

Dentro de todos los comentarios que se generaron, sobresale Islas Vlogs, otro youtuber mexicano quien ya había experimentado un momento incómodo con la misma mujer, impresionando a los usuarios por repetirse la misma situación.

Islas Vlogs, en uno de sus videos, se le ve que entrevista a la misma mujer, justo cuando el creador de contenido iba a dar su opinión sobre el tema, es detenido por la desconocida, para preguntarle de dónde es y cuestionarlo por sus repuestas con una actitud prepotente, provocando un mal momento.

Hasta el momento, se desconoce si todo fue creado para hacer alguna estrategia de marketing, o si verdaderamente se trata de una persona normal que al ver creadores de contenido actúa de esa forma, pero ha provocado incomodidad entre los usuarios que han visto las imágenes.